بعد شيخ الحارة…مجلس الإعلام يحيل خالد الغندور للتحقيق

أحيل الإعلامي الحالي ولاعب الزمالك السابق، خالد الغندور مقدم برنامج “الزمالك اليوم” على قناة المحور، للتحقيق بنقابة الإعلامين وذلك في الشكاوى المقدمة ضده، وقد قرّرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور للنقابة للتحقيق، بالإضافة إلى إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس نادي الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في اتهامات موجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي.

نتائج التقرير نصف الشهري لمجلس الإعلام

وقد ناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، التقرير نصف الشهري المتعلق بأداء الشاشات في رمضان والذي يشمل البرامج والإعلانات والمسلسلات، وقد خلص التقرير إلى انخفاض حجم المخالفات عن العام الماضي بنسبة كبيرة، وستستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها المزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل.

ويذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر بسبب شكاوى ضده ووقوع مخالفات.

واستند المجلس في قراره لإيقاف البرنامج لمدة مؤقتة إلى ما ارتكبه البرنامج من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في يوم ١٩ مايو، بالخروج على القيم والأعراف بشكل يحمل تمييزا وكذلك خوضا في الأعراض، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة الإعلام الهادف وهو ما شكل مخالفة لميثاق الشرف المهني والأعراف المكتوبة.