بعد ضياع فرصة اللقب.. تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين تونس و نيجيريا

موعد مباراة تونس و نيجيريا، بعد الخروج من نصف نهائي أمم افريقيا، سيلعب كلا من منتخب تونس ومنتخب نيجيريا مباراة فاصلة لتحديد أصحاب المركز الثالث و الرابع، حيث خرج منتخب تونس على يد منتخب السنغال بعد ضياع ركلتي جزاء لكلا المنتخبين، فقد إستطاع المنتخب السنغالي إحراز هدف الفوز في الوقت الإضافي ، كما خرج منتخب نيجيريا على يد منتخب الجزائر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء .

أحداث مبارتي نصف نهائي أمم افريقيا

أما عن مباراة تونس و السنغال فقد أهدر اللاعب فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري لضربة جزاء في الدقيقة 75من عمر اللقاء، كما أهدر منتخب السنغال ضربة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 80 الأمر الذي أثار دهشة الجمهور، و لكن إستطاع منتخب السنغال إحراز هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر اللقاء بعدما وصل المنتخبين للوقت الإضافي بعد إنتهاء الوقت الأساسي بالتعادل السلبي، أما عن مباراة الجزائر و نيجيريا فلم يتطلب فوز الجزائر الوصول للوقت الإضافي فقد إستطاع اللاعب رياض محرز إحراز هدف الفوز في الدقيقة 95 من عمر اللقاء من تسديده لضربة حرة إستقرت في شباك منتخب نيجيريا محرزاً الفوز لمنتخبه بنتيجة 2-1 .

موعد مباراة المركز الثالث والرابع

موعد مباراة تونس و نيجيريا في بطولة كأس الأمم الافريقية، حيث سيقام اللقاء اليوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة على كل من قنوات be in sport max1 hd وقناة time sport على البث الأرضي .

موعد نهائي أمم افريقيا

موعد مباراة الجزائر و السنغال، يلعب منتخب الجزائر و منتخب السنغال مباراة تحديد بطل أمم افريقيا للعام 2019 المقامة في مصر يمكنك معرفه موعد نهائي أمم افريقيا .