بعد غياب “بنزيما”، المدير الفني لـ “الديوك” لن أستدعي لاعب بديل وهذا “قراري”

لم تمضِ ساعات قليلة على تأكيد خبر غياب نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم “كريم بنزيما” عن منافسات كأس العالم قطر 2022، حتى أطلق المدير الفني لـ”الديوك” ديديه ديشامب تصريحاتٍ فاجأت الكثير من المتابعين، من مشجعي المنتخب الفرنسي حامل اللَّقب.

ديشامب: لن أستدعي بديلاً لـ “بنزيما”

حيث صرَّح المدير الفني لمنتخب فرنسا، عبر برنامج تيليفوت على قناة “TF1” الفرنسية أنَّه لن يقوم باستدعاء لاعب بديل لـ بنزيما في القائمة، كما رفض “ديديه ديشامب” توضيح سبب هذا القرار مكتفياً بالإجابة على سؤال المذيع عن السبب بالقول “ببساطة، لأنه قراري”.

وفي ردِّه على سؤال حول هل يكفي تواجد 7 مهاجمين في قائمة تضم 25 لاعباً؟ قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي “نعم.. وربما يكونوا 8 مهاجمين”.

بنزيما قدَّم كل ما في وسعه ليكون جاهزاً

وفي تعليقه على إصابة كريم بنزيما أكَّد ديشامب “إنها ضربة كبيرة،” مشيراً إلى أنَّ بنزيما قدَّم “كل ما في وسعه ليكون جاهزاً، ولكن للأسف أصيب في الفخذ الأيسر، في الوقت الذي كان تعافى فيه من إصابة في الساق الأخرى اليمنى” حسب تعبيره.

كما اعتبر ديشامب أنَّ “إصابة لاعب في التدريبات هو أمر وارد” مُعبراً عن أسفه لأنَّ “الإصابة جاءت في توقيت غير مناسب، رغم أنَّ برنامج التعافي من الإصابة السابقة كان يسير بشكل جيد”.

فاران سوف يكون جاهزاً للقاء أستراليا

وحول جاهزية المدافع رافائيل فاران للَّعب، أكد ديديه ديشامب، أن مدافع نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي سوف يكون جاهزاً لخوض المباراة الأولى لمنتخب فرنسا ضد أستراليا، يوم الثلاثاء المقبل بعد التخلص من الآلام العضلية، ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمارك.