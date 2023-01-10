بعد غياب 12 شهرًا ..مواجهة الرائد ونادي الهلال تشهد عودة تركي الخضير

تأتي مواجهة نادي الرائد ونادي الهلال، اليوم الثلاثاء، بالظهور الأول للحكم الدولي السعودي، تركي الخضير، بعد الحادث الخطير الذي تعرض له في ديسمبر 2021.

ويتواجد نادي الهلال ضيفًا على الرائد، في المواجهة التي تقام في إطار منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي، لارتباط الزعيم بالمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير بالمغرب.

وتشهد هذه المواجهة عودة الحكم الدولي السعوي تركي الخضير إلى المباريات، بعد أن تعرض لحادث مروري مروع، ارتطمت على إثره سيارته بأحد الحواجز الخرسانية، ما أسفر عن إصابته بكسور بالغة.

وخاض الخضير برنامج تأهيلي مؤخرًا في الرياض بعد أن خضع لآخر استشفائي في مركز سبيتار في الدوحة، العاصمة القطرية.

واختارت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لإدارة المباراة، الحكم سامي الجريس للساحة ومعه عمر الجمل وفهد العمري، مساعدان، والحكم الرابع عبد الله الحربي.

بينما جاء تركي الخضير حكم تقنية الفيديو المساعد، ويعاونه عيسى الخيبري.