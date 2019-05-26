“بعد غياب 16 عاماً عن منصات التتويج”.. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائية الكونفدرالية

بعد غياب 16 عاماً عن منصات التتويج، وبالتحديد منذ 2013 حينما فاز بكأس السوبر الأفريقية أمام الوداد البيضاوي حينما فاز بالقاهرة 3-1، وتحت شعار “الكونفدرالية يا زمالك” تأمل جماهير الكرة المصرية بأن تفتح مدرسة الفن والهندسة أبوابها الليلة من أجل الفوز باللقب حينما يلتقى الزمالك مع نهضة بركان فى النهائي الحلم الذى سينطلق فى العاشرة مساء اليوم على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان فى الدقيقة 94 من المباراة بهدف صادم أحرزه التوجولي لابا كودجو فى الوقت بدل الضائع، وليس أمام الزمالك إلا طريق واحد لتحقيق اللقب الذى لم يحققه أي نادي مصري سوي الأهلي عام 2014 حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين لتحقيق الحلم والعودة لمنصات التتويج الذى غاب عنها الزمالك منذ 16 عاماً.

وفى نفس الوقت يصطدم الزمالك بآمال وطموحات فريق نهضة بركان الذى يسعي لتحقيق أول لقب أفريقي له فى تاريخه حيث أنها المرة الولي التى يصل فيها فريق نهضة بركان للمباراة النهائية فى أي بطولة من البطولات الأفريقي، كما أن الزمالك يعاني من الغيابات الكثيرة، حيث يغيب حمدي النقاز، وعمر السعيد للإيقاف، وفرجاني ساسي للإصابة التى تعرضها لها فى مباراة الزمالك مع حسينية أغادير فى دور الثمانية من الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019 فى تمام الساعة العشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة حصرياً على قناة بي إن سبورتس beIN SPORTS HD1 وتعرض على قناة تايم سبورتس Time Sports على القنوات الأرضية.

تشكيل الزمالك المتوقع فى مباراة الزمالك ونهضة بركان

من المتوقع أن يخوض السويسري كريستيان جروس مباراة الزمالك ونهضة بركان بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش.

فى خط الظهر: حازم إمام، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وعبد الله جمعة.

فى خط الوسط: طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، وإبراهيم حسن، يوسف أوباما.

فى خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، وخالد بوطيب.

حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية

يدير مباراة اليوم بين الزمالك ونهضة بركان طاقم تحكيم بقيادة الإثيوبي باملاك تسيما، ويعاونه كل من الجنوب أفريقي فهم زكالى زويس، والسنغالي الحاج ماليك سامبا، والتونسي صادق السالمي حكم رابع، وحكم الـ VAR الزامبي جيناوي سكاوزى، ومعه كل من السنغالي جيربا كامارا، والسوداني وليد أحمد.