بعد فوز الفراعنة على الكونغو.. اعرف موعد مباراة مصر القادمة ضد أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس أمم أفريقيا 2019

يلتقي المنتخب المصري في ثالث لقاءات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2019 وأوغندا، بعدما استطاع الفراعنة تحقيق فوزاً هاماً على منتخب الكونغو الديمقراطية في لقاء الجولة الثانية اليوم، الفراعنة أدوا لقاء متوسط أما الكونغو، وتمكن اللاعب أحمد المحمدي المدافع الأيمن من هز شباك الكونغو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ليأتي في الدقيقة 43 النجم المصري محمد صلاح ويأمن الثلاث نقاط للمنتخب المصري.

وبعد هذا الفوز صعد الفراعنة رسمياً إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث أصبحت تمتلك في جعبتها ست نقاط كاملة، في حين أن أقرب منافسيها أوغندا لديها أربعة نقاط، وتعادلت أوغندا في لقاء الجولة الثانية أما زيمبابوي بهدف لمثله.

وبعد نهاية مباراة الكونغو صرح المدير الفني للمنتخب المصري أجيري “أريد أن أهنئ خصومنا الذين لعبوا مباراة جيدة ولعبوا بشكل جيد وخلقوا فرصاً وأعتقد أنه في الشوط الثاني كانوا أفضل منا، سجلنا هدفين، ولكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد، الأهم أن لدينا ست نقاط”.

موعد مباراة مصر القادمة هذا هو ما سوف ستحوذ على عمليات البحث في الفترة القادمة حيث يرغب الجمهور العربي في معرفة لقاء الفراعنة القادم في أمم أفريقيا لكي يشاهده، نحيطكم علماً ان مباراة مصر ضد اوغندا سوف تلعب يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو على ملعب القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعلب في نفس التوقيت مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.