بعد مباراة الزمالك اليوم..اعرف ترتيب الدوري المصري الآن

جدول ترتيب الدوري المصري الآن بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، وكذلك بعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود، هو الأكثر بحثاً الآن من قبل عشاق الدوري المصري الممتاز، خاصةً بعد اشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، يستمر الأهلي في المركز بعد مباريات الدوري المصري اليوم في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة بعد أن خاض 32 مباراة منذ إنطلاق الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني من اللقاء، استطاع خالد بو طيب أن يحرز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني، وبعدها بأقل من 4 دقائق استطاع الإنتاج الحربي أن يُعدل النتيجة لتصبح 1-1 بعدما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ضد الزمالك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويفقد الفارس الأبيض نقطتين غاليتين أمام نظيره الإنتاج الحربي.

جدول ترتيب الدوري المصري

يستمر الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة بعد 32 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني من ترتيب الدوري الآن برصيد 70 نقطة بعد أن تعادل إيجابياً أمام حرس الحدود، في حين يأتي الزمالك في المركز الثالث من ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بعد أن فقد نقطتين غاليتين أمام الإنتاج الحربي، مع العلم بأن الزمالك حتى الآن خاض 30 مباراة، في حين الأهلي خاض 32 مباراة، والأهرام 34 لقاء.

بينما يأتي المصري في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري بعدما استطاع أن يُحقق وفق آخر مباريات خاضها حتى الآن 52 نقطة، والمقاولون في المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ويأتي مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة بعد 34 لقاء خاضها منذ أن انطلقت مسابقة الدوري الممصري الممتاز.

نتيجة مباراة بيراميدز وحرس الحدود

انتهي الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود بهدف دون مقابل لصالح بيراميدز، بعدما استطاع اريك تراوري أن يحرز الهدف الأول للأهرام في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وفي الشوط الثاني في ال10 دقائق الأخيرة من اللقاء استطاع حرس الحدود تعديل النتيجة عن طريق كونه لتصبح نتيجة المباراة 1-1 ويفقد بيراميدز نقطتين أمام حرس الحدود.