بعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود..اعرف ترتيب الدوري المصري الآن

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك، الأكثر بحثاً من جميع متابعي مباريات الدوري المصري، خاصةً بعد أن انحصر لقب الدوري لهذا الموسم بين الزمالك والأهلي بعد أن فقد بيراميدز المنافسة على لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي، جديراً بالذكر أن رئيس الزمالك قد أقال جروس بشكل رسمي بعد التعادل الإيجابي الأخير أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وقد غادر جروس من ملعب المباراة إلي المطار مباشرةً.

نتيجة مباراة الزمالك وحرس الحدود

انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد حرس الحدود والتي كان من المُقرر لها أن تُقام اليوم الإثنين 3 يونيو 2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت القاهرة بتقدم حرس الحدود بهدف دون مقابل، وجاء الهدف الأول لحرس الحدود عن طريق الخطأ بواسطة بهاء مجدي بعدما أحرز هدف في مرماه، لينتهي الشوط الأول بهدف لحرس الحدود دون مقابل من الزمالك، وفي الشوط الثاني استطاع خالد بو طيب أن يتعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق ويُهدر الزمالك نقطتين غاليتين.

ترتيب الدوري المصري

بعد انتهاء مباريات الدوري المصري اليوم، مازال الأهلي في القمة برصيد 74 نقطة بعد 32 لقاء خاضهم منذ إنطلاق الدوري، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة برصيد 70 نقطة، ويأتي الزمالك بعد مباراة اليوم أمام حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 68 نقطة، بعد أن أنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الآن بعد مباريات اليوم في الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن الزمالك بعد مباراة اليوم أمام نظيره حرس الحدود، يتبقي له 3 مباريات، وخاض حتى الآن 31 مباراة، بينما خاض الأهلي 32 مباراة، وأخيراً بيراميدز قد خاض 34 مباراة منذ إنطلاق الدوري المصري.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

بعد انتهاء مباريات الدوري المصري اليوم، انتهت نتيجة مباراة وادي دجلة أمام الإنتاج الحربي بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف للإنتاج الحربي، بينما حقق الإتحاد السكندري فوز كبير على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف لسموحة، وانتهي لقاء المقاولون أمام بتروجيت بالتعادل السلبي، وأخيراً تعادل الزمالك أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق.