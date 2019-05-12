بعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم..اعرف ترتيب الدوري المصري الآن

بعد انتهاء مباراة الزمالك والداخلية اليوم، يبحث الآن الكثير عن ترتيب الدوري المصري، خاصةً بعد اشتعال المنافسة على الصدارة من جانب الأهلي والزمالك وبيراميدز، قبل أن يخوض الزمالك لقاء اليوم أمام نظيره الداخلية ضمن مباريات الجولة 32 من عمر الدوري المصري الممتاز، خاض 29 مباراة منذ انطلاق الموسم وفي جدول ترتيب الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما الأهلي في الصدارة برصيد 70 نقطة بعد فوز غالي أمام سموحة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية

انتهت نتيجة مباراة الزمالك والداخلية بفوز غالي للفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، افتتح نجم الزمالك محمود كهربا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، وانتهت نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الداخلية بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون مقابل، واستطاع الداخلية في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني في إدراك التعادل عن طريق إبراهيم أبو اليزيد، وفي الدقيقة 73 أدرك يوسف إبراهيم هدف الفوز للزمالك لتنتهي نتيجة مباراة الزمالك والداخلية 2-1 لصالح الأبيض.

ترتيب الدوري المصري

أدرك الزمالك اليوم ثلاث نقاط غالية، ليشتعل ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك والداخلية من جديد، خاصةً مع اقتراب فارق النقاط بين الزمالك والأهلي وبيراميدز، والزمالك الآن في المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعد أن خاض 29 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد 30 مباراة، بينما الأهرام في المركز الثالث برصيد 65 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة.

وشهد اللقاء حالة طرد وحيدة من جانب صفوف الزمالك من نصيب اللاعب بهاء مجدي، حيث حصل على البطاقة الصفراء الأولي في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وبعدها بدقيقتين تلقي البطاقة الصفراء الثانية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

من المُقرر أن يخوض الزمالك مباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي يوم الأربعاء القادم الموافق 15 مايو 2019، وسوف ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة ونصف بتوقيت مصر، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فور بدايتها لحظة بلحظة عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل حصري وذلك بتقنية التايم لاين.

توقيت مباراة الزمالك أمام نهضة بركان

بعد أن تأهل الزمالك بشكل رسمياً لنهائي الكونفدرالية، من المُقرر أن ينطلق لقاء الزمالك ضد نهضة بركان يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسوف نوافيكم بنتيجة مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية أيضاً فور بدايتها.