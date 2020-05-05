بعد مرور 14 عاما.. مدافع إيطاليا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان في نطحة نهائي مونديال 2006 الشهيرة

كشف مار كو ماتيراتزي مدافع منتخب إيطاليا السابق تفاصيل حديثه مع النجم الفرنسي زين الدين زيدان لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد السابق، ومدرب الفريق الميرنجي الحالي في الدور النهائي من بطولة كأس العالم عام 2006، والتي اشتهرت بـ النطحة في ذلك التوقيت والذي تسببت في طرد زين الدين زيدان من المباراة وأثرت على الديوك الفرنسية فيما بعد بخسارة لقب كأس العالم.

وكانت مباراة الدور النهائي من بطولة كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا شهدت تتويج إيطاليا باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح بعدما تم طرد زيدان أثناء المباراة بعد أحد الالتحامات التي دارت بينه وبين مدافع إيطاليا ماتيراتزي والذي شاهده الجماهير خلال شاشات التلفاز هو قيام زيدان بضرب مدافع إيطاليا بالرأس في وجهه وهو ما جعل الحكم يطرده.

تفاصيل حوار زيدان وماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006

وكشف ماتيراتزي مدافع إيطاليا من خلال بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور والفيديوهات “انستجرام” تفاصيل ما دار بينهما خلال اللقاء قائلا إنه كُلف من قبل مدرب إيطاليا بتولي مراقبة زيدان وكان هناك العديد من الالتحامات معه والتحم معه أكثر من مرة.

وأضاف أنه بعد الالتحام الأول مع زيدان قام بالاعتذار له، وواصل الالتحام بينهما وبين بعضهما البعض تحدث معه بغرور وتهكم قائلا له: “تحدث معي بتهكم أنه سيعطيني قميصه بعد المباراة كنوع من الإهانة لي ومن هنا بدأت الأزمة بيني وبينه وانتهت كما شاهد الجميع”.