بعد نتيجتها الإيجابية اليوم أمام باراغواي تعرف على موعد مباراة قطر القادمة ضد كولومبيا | كوبا أمريكا 2019

شارك المنتخب القطري كأول مشاركة له في محفل كروي كبير بعد أن استطاع أن يحقق بطولة أسيا، وكانت مشاركة المنتخب القطري بكوبا أمريكا 2019 تجربة مُحاطة بالكثير من التشكك من قدرة هذا المنتخب حديث العهد بالبطولات العالمية أن يصمد في بطولة كبيرة مثل تلك، وجاءت مباراة المنتخب القطري الأولى ضد باراغواي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً كل من مُنتخبي الأرجنتين وكولومبيا لتكن المعيار الأولي لتحديد قدرة العنابي في الصمود طوال مسيرة بطولة كوبا أمريكا وحتى ولو بالدور الأول .

واستطاع فعلياً المنتخب القطري أن يُحقق نتيجة ايجابية بمجموعة قوية تضم كولومبيا والأرجنتين بالإضافة إلى باراغواي، ليتعادل المنتخب القطر بنتيجة ايجابية هدفين لكل فريق، بعد أن كان مُتأخراً بهدفين ليستطيع عن طريق لاعبيه المُعز علي وبوعلام خوخي من تعديل النتيجة بهدفين بالدقائق 68 و77 من المباراة بعد أن كان مُتأخراً بهدفين دون رد، ولكن بعد تلك النتيجة الإيجابية أمام باراغوي، ما هو موعد مباراة قطر القادمة ببطولة كوبا أمريكا أمام المنتخب القوي كولومبيا .

موعد مباراة قطر ضد كولومبيا

يلتقي المنتخب القطري في ثاني مبارياته ببطولة كوبا أمريكا أمام نظيره الكولومبي الذي استطاع أن يحقق فوزاً مستحقاً أمام المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد بعد أداء قوي بل ورائع أمام التانجو في أولى مباريتهما ببطولة كوبا أمريكا .

ومن المنتظر أن تتلقي قطر ضد كولومبيا بكوبا أمريكا يوم الأربعاء القادم الموافق 19-6-2019 في تمام الساعة 11.30 مساءً بتوقيت القاهرة 12.30 صباحاً بتوقيت السعودية .

ومن الجدير بالذكر :

أن تعادل المنتخب القطري اليوم أمام باراغواي مكنه من احتلال المركز الثالث بالمجموعة متساويا في النقاط مع باراغواي صاحبة المركز الثاني لتأتي كولومبيا في المركز الأول متصدرة المجموعة والأرجنتين بالمركز الأخير دون نقاط .

ولا شك أن حصول منتخب قطر على تلك النقطة الثمينة في أول مبارياته ببطولة كوبا أمريكا وأول مبارياته بالمجموعة الثانية، يعد عامل دفع كبير للمنتخب القطري خاصة بعد أن تعثر المنتخب الأرجنتيني ضد كولومبيا وهو أحد المرشحين مع البرازيل البلد المُضيف للحصول على اللقب .

ولا شك أن لقاء قطر ضد كولومبيا يحمل معاني كروية كثيرة للمنتخب القطري، فإن استطاع المنتخب القطري تحقيق أي نتيجة إيجابية ضد منتخب كولومبيا سواء التعادل أو الفوز، فهذا يعني أن قطر أصبحت إحدى الفرق المرشحة أن يكون لها دور بارز بمسار بطولة كوبا أمريكا، خاصة وأن اللقاء الأخير لقطر بالمجموعة ” ب ” سوف يكون ضد الأرجنتين ودخول قطر تلك المباراة بدون هزيمة أمام بارغواي وكولومبيا يعني كروياً الكثير أمام الأرجنتين الجريح بهزيمة مؤثرة من كولومبيا .