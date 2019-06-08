بـ100 مليون يورو الريال مدريد يضم المهاجم البلجيكي إدين هازارد قادما من تشيلسي

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المهاجم البلجيكي إيدن هازارد أمس الجمعة ولمدة خمس سنوات حيث ينتهي عقد البلجيكي في 2024 في صفقة قياسة بلغت 100 مليون يورو.

وقال الريال مدريد بأن المهاجم هازارد سيتم تقديمه في الثالث عشر من يونيو الجاري في البيرنابيو.

وتتصدر صفقة هازارد وغاريث بيل قائمة أغلى صفقات النادي الملكي، وكتب إيدن هازارد على الفيس بوك:

إلى كل أصدقائي وعائلتي في تشيلسي: أنتم تعرفون أني سأنضم إلى ريال مدريد. ليس سرا إنه كان حلمي اللعب هناك منذ كنت صغيرا. بذلت قصارى جهدي حتى لا أتأثر أو يتأثر الفريق خلال الفترة الصعبة من التكهنات واهتمام وسائل الإعلام خاصة في آخر ستة أشهر.

يذكر إلى أن المهاجم البلكي قد قاد فريقه في هذا الموسم إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي كما قاده إلى إحتلال المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد فاز مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين أعوام 2015 و2017 وفاز معه بالدوري الأوربي مرتين وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

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ويعتبر هازارد ثالث لاعب يتعاقد معه الريال مدريد هذا الموسم بعد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قادما من آينترخت فرانكفورت الألماني بستين مليون يورو والمدافع ميليتاو بخمسين مليون يورو قادما من نادي بورتو البرتغالي، والريال الآن قاب قوسين أوأدنى من ضم الربازيلي رودريغو .

ويسعى الريال مدريد لإستعادة هيبته بعد موسم كارثي صفري.