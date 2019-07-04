بـ13 مليون جنيه .. تفاصيل جديدة فى صفقة انتقال محمد عواد للزمالك

وقع اللاعب محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، لنادى القلعة البيضاء، وينتظر الآن نادى الزمالك الحصول على موافقة الإسماعيلي على الصفقة، تمهيدًا لإنتقال “عواد” لصفوف لاعبى النادى الملكى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد توقيع العقد مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وانتقل محمد عواد لصفوف النادى الأبيض لمدة 4 سنوات من توقيع العقد، وذلك فى مقابل مبلغ وقدره 13 مليون جنيه، حيث أعار الإسماعيلي محمد عواد الموسم الماضي لنادي الوحدة السعودي، وايضًا كان اللاعب ضمن المرشحين للانضمام لنادى الهلال.

ولايزال محمد عواد حتى الآن، مرتبط بعقد سارى مع نادى الأسماعيلى حتى عام 2021، فيما أكدت تصريحات صحفية أن الجهاز الفنى للإسماعيلي أبلغ “محمد عواد” بعدم عودته مرة أخرى للمشاركة فى تدريبات الإسماعيلي مرة أخري.

وعرض النادى الأبيض على 3 لاعبين فى نادى الدراويش وهم:

محمود عبدالعاطى دونجا. محمد أشرف روقا. أحمد كابوريا.

ويشار إلى عرض اختيار 3 لاعبين من قائمة المعارين بجانب مقابل مادى كبير بهدف الحصول على خدمات اللاعب محمد عواد.

وكان مسؤلى القلعة البيضاء، قد وضعوا محمد عواد بمثابة الإختيار الأول بشأن تدعيم مركز حراسة مرمى الزمالك، فيما كان اختيار محمد أبوجبل حارس مرمى نادى سموحة، هدفهم الثاني لضمه ضمن لاعبي الموسم الجديد ضمن صفقة انتقالات النادى الأبيض؛ وذلك عقب إصابة محمود جنش حارس مرمى نادى الزمالك، بقطع “وتر أكيلس” أثناء تدريبات منتخب الفراعنة الجمعة الماضية تمهيدًا لمواجهة نظيره اوغندا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تستضيفها مصر فى نسختها 32.