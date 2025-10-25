بقيادة حكيمي.. أين يمكنني مشاهدة مباراة بريست – بي إس جي؟

تتجه أنظار جماهير الكرة الأوروبية، مساء اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، إلى ملعب فرانسيس لو بلي، حيث يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره بريست ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، في مباراة يسعى خلالها العملاق الباريسي إلى استعادة توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين في الجولات السابقة.

باريس سان جيرمان يبحث عن استعادة الهيبة

يدخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي وهو يعيش حالة من التوتر النسبي، بعد أن توقفت انتصاراته في الجولتين الأخيرتين بتعادلين متتاليين، وهو ما جعله يتراجع مؤقتًا عن صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

ويطمح إنريكي إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل إعادة الثقة إلى اللاعبين وإرضاء جماهير النادي، خصوصًا مع الأداء المتذبذب الذي أظهره الفريق مؤخرًا رغم امتلاكه واحدًا من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا.

الفريق الباريسي يدرك أن التفريط في أي نقطة جديدة قد يبعده أكثر عن المركز الأول، لذلك يدخل المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” لتصحيح المسار واستعادة الهيبة المحلية قبل الدخول في المرحلة الأكثر صعوبة من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبريست

تقام المباراة على ملعب فرانسيس لو بلي، معقل فريق بريست، وتنطلق في تمام:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة للمباراة والمعلق

يمكن لعشاق الدوري الفرنسي متابعة المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق الرياضي أحمد البلوشي، في بث مباشر وحصري يغطي جميع تفاصيل اللقاء.

كما تتاح إمكانية المشاهدة الرقمية عبر منصتي beIN Connect و TOD، اللتين تتيحان البث عبر الإنترنت بجودة عالية للصورة والصوت.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الفرنسي

يدخل باريس سان جيرمان المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، ليواصل مطاردة الصدارة بفارق ضئيل عن المتصدر.

في المقابل، يحتل بريست المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل ثلاث مرات وتلقى 3 هزائم، ويسعى أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان

أعلن المدرب لويس إنريكي عن تشكيل الفريق الذي سيبدأ به المباراة، وجاء على النحو التالي: