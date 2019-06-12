“بقيمة 150 مليون يورو”.. محمد صلاح يتصدر تشكيل أغلى لاعبي أمم أفريقيا 2019

نجم منتخب مصر وفخر العرب محمد صلاح المحترف فى فريق ليفربول الإنجليزي الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والحاصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، والحاصل على لقب جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين متتاليتين، والحاصل على العديد من الألقاب التى لا تعد ولا تحصى خلال آخر موسمين بعد احتراف فى فريق ليفربول الإنجليزي تصدر قائمة تشكيل أغلى لاعبي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التى ستنطلق فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.

وكان موقع “ترانسفير ماركت” قد أعلن عن تشكيل أغلى لاعبي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وجاء محمد صلاح فى المركز الأول كأعلى قيمة تسويقية فى البطولة حيث وصلت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح إلى 150 مليون يورو، وجاء فى المركز الثاني زمليه فى فريق ليفربول الإنجليزي النجم الغاني ساديو ماني بقيمة تسويقية بلغت 85 مليون يورو، وقد بلغت القيمة التسويقية لتشكيل أغلى لاعبي أمم أفريقيا مجتمعة 571 مليون يورو، وننشر تشكيل أغلى لاعبي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والذي جاء على النحو التالي:

فى حراسة المرمى:

أونانا (الكاميرون) 35 مليون يورو.

فى خط الدفاع:

أسامواه (غانا) 13 مليون يورو كوليبالى (السنغال) 75 مليون يورو عيسى ميندى (الجزائر) 16 مليون يورو أشرف حكيمى (المغرب) 30 مليون يورو

فى خط الوسط:

كيتا (غينيا) 65 مليون يورو توماس بارتى (غانا) 50 مليون يورو ساديو مانى (السنغال) 85 مليون يورو

فى خط الهجوم:

محمد صلاح (مصر) 150 مليون يورو موسى ماريجا (مالى) 30 مليون يورو باكامبو (الكونغو الديموقراطية) 22 مليون يورو

ونعرض صورة تشكيل أغلى لاعبي كأس أمم أفريقيا 2019