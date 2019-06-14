بمتوسط 5 أهداف في كل مباراة.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر وغينيا

يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب غينيا في مباراة ودية دولية، مساء يوم الأحد، وتقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وستكون الودية الأخيرة للمنتخب المصري قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تقام بمصر، ونستعرض معكم الآن تاريخ مواجهات مصر وغينيا قبل اللقاء المرتقب بينهما، كما نقدم لكم ترتيب كل منتخب في تصنيف الفيفا، يذكر أن المنتخب المصري قد فاز يوم الخميس الماضي على تنزانيا 1-0.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا

مباراة مصر وغينيا القادمة الأحد، ستكون المقابلة رقم 8 في تاريخ لقاءات المنتخبين، تتميز تلك اللقاءات بالندية وغزارة الأهداف، حيث تم تسجيل 35 هدف في السبعة مباريات، أي بواقع 5 أهداف في كل مباراة، كما شهدت كل المباريات تسجيل أهداف من قبل كلا المنتخبين، فاز المنتخب المصري في 3 مباريات، وفاز المنتخب الغيني في مباراتين، بينما التعادل كان حاضرا في مباراتين، سجل المنتخب المصري في شباك غينيا 18 هدف، وسجل المنتخب الغيني 17 هدف.

أخر مواجهتين بين مصر وغينيا كانتا في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز فيهما المنتخب المصري ذهابا وعودة 3-2 و4-2 على التوالي، أكبر نتيجة فوز لمصر على غينيا كانت عام 1970 وفاز المنتخب 4-1، وبنفس النتيجة يفوز المنتخب الغيني على مصر في عام 1973، ترتيب منتخب مصر على مستوى العالم طبقا لتصنيف الفيفا يأتي في المركز 58، بينما يأتي المنتخب الغيني في المركز 71.

مباراة مصر وغينيا – الموعد والقنوات الناقلة وأخر الأخبار

بالتوفيق للمنتخب المصري.