بهدف في الوقت القاتل الأهلي يفوز على باختاكور ويعبر إلى ثمن نهائي أبطال آسيا..تفاصيل

تمكن الأهلي السعودي من التأهل إلى دوري الستة عشر من دوري أبطال آسيا وذالك عقب فوزه المثير على نادي باختاكور الأوزبكي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الملك عبدالله الدولي.

سيطر الأهلي على مجريا اللعب منذ البداية ورغم كثرة الفرص للفريقين إلا أن الشوط الأول من المباراة قد إنتهى على التعادل السلبي.

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في الشوط الثاني من المباراة شعهدت المباراة أداء كبيرا من نادي لأهلي جدة الذي إستحوذ على الكرة، وفي الدقيثقة التاسعة والستين من عمر المباراة تمكن نجم المنتخب السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الأول للنادي السعودي.

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ضغط الأهلي على باختاكور الذي هاجم بقوة بعد إستقباله هدف، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عادل إيغور سغيرييف النتيجة للنادي الأوزبكي، ضغط الاهلي في ما تبقى من دقائق المباراة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل عبدالله غريب الهدف الثاني للنادي السعودي، لتنهتي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لواحد في مباراة مثيرة وليتأهل بذالك إلى الدور ثمن نهائي من دوري أبطال أسيا، حيث بات يحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط خلف المتصدر نادي السد القطري، فيما غادر البطولة كل من باختاكور الاوزبكي والبرسبوليس الإيراني وصيغ النسخة الماضية.