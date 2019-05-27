بيان رسمي.. تصور جديد باستكمال مسابقة الدوري دون الدوليين

استعرض مسابقة الدوري العام في اجتماع اليوم الإثنين المقترح الجديد الذي قامت لجنة المسابقات بتقديمه في ضوء آخر المستجدات.

اتحاد الكرة والسعي لمصلحة الأندية والمنتخب

وأوضح البيان الصادر من اتحاد الكرة، أنه سوف يتم التواصل مع الأطراف كافة حتى يتم التوصل لاتفاق نحافظ به على مصلحة الأندية ومسابقة الدوري في الوقت نفسه، والمنتخب الوطني المصري، وذلك باستكمال مسابقة الدوري العام دون الدوليين، وحتى يتسنى لنا انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما اشترط اتحاد الكرة في البيان الصادر اليوم موافقة جميع الأندية المعنية بالأمر.

تجميع لاعبي المنتخب قبل البطولة بأسبوعين

وأوضح البيان أن رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، أكد أن الأولوية تكون للمنتخب الوطني، قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، مشيرا في بيانه أن للمنتخب الوطني الحق في تجميع لاعبيه قبل البطولة بأسبوعين وفقا للقواعد الدولية.

نص بيان اتحاد الكرة

وجاء في البيان: «يؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة ، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، حيث رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الأفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية ، إلا أن الأندية فضلت إمتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل».