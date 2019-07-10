بيان شركة “بيبسي” الرسمي لتوضيح حقيقة إعلان “اعتذار لاعبي المنتخب”

نشرت شركة “بيبسيكو مصر” بياناً رسمياً قبل قليل لتوضيح الحقيقة والرد على إعلان “اعتذار لاعبي منتخب مصر” الذي أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشاره بشكل كبير عقب خروج المنتخب من دور السنة عشر بالهزيمة أمام جنبو افريقيا السبت الماضي.

وأكدت شركة “بيبسيكو” من خلال البيان أن الإعلان الذي انتشر عبر ماوقع التواصل تم تحريفه وتسريب هذه النسخة منه والتي لم يكن من المقرر أن تذاع، وأن الشركة فتحت تحقيقاً موسعاً لتحديد المتسبب في هذا التسريب والتحريف.

وجاء نص بيان الشركة كما يلي:

“بالإشارة إلى النسخة غير الرسمية من إعلان منتج بيبسي التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار بعض لاعبي المنتخب الوطني، تؤكد شركة بيبسيكو مصر أن هذه النسخة تم تحريفها وتسريبها وجارٍ التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البيان:

“وتوضح بيبسيكو مصر أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث، لمعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف رسالتها الأساسية الإيجابية التي كانت (الكورة لسه في ملعبنا) كدعم للاعبي المنتخب وتحفيز الجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة، وعندما تحقق الفوز لمنتخبنا والصعود كأول مجموعة تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ 16 فوجئنا بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى الاعتذار واجب”.