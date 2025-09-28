بيان ناري من نادي الفتح بعد مباراة القادسية بشأن الأخطاء التحكيمية في دوري روشن

أصدر نادي الفتح الرياضي، منذ دقائق، بيانًا رسميًا “ناريًا” عبّر فيه عن غضبه واستيائه الشديد من تكرار الأخطاء التحكيمية الكارثية التي وصفها بأنها أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي.

أخطاء في مباراة الفتح ضد القادسية

جاء هذا البيان بعد الخسارة الأخيرة التي مُني بها الفريق أمام القادسية بنتيجة 1-0، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري، وتفاقم الوضع في تلك المباراة بعد تعرض لاعب الفتح فرناندو باتشيكو فلوريس للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

بـيـان رسمي 📄 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 27, 2025

استياء بالغ من الأخطاء المتكررة

أوضح مجلس إدارة نادي الفتح، في مستهل بيانه، بالغ استيائه واستغرابه من الأخطاء التحكيمية “الكارثية والمتكررة” التي تعرض لها الفريق خلال الجولات الماضية، مشيرًا إلى أن لقاء القادسية كان آخر تلك الأخطاء التي أسهمت بشكل مباشر في ضياع نقاط مستحقة من رصيد الفريق.

وأكد النادي أن هذه القرارات التحكيمية المجحفة أثرت سلبًا على عدالة المنافسة وأضرت بمسيرة الفريق، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع أفراد المنظومة من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية لتحقيق النتائج التي تليق بتاريخ ومكانة الفتح.

مطالبة بالتدخل العاجل والثقة في الاتحاد

وفي ختام بيانه، شدد نادي الفتح على ثقته الكاملة في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام، داعيًا إياهم إلى معالجة هذه الأخطاء بصورة عاجلة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدالة المنافسة وحفظ حقوق جميع الأندية.

وأشار النادي إلى أن هذا المطلب يأتي في سياق الحرص على عكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل الدعم والرعاية التي تحظى بها من القيادة الرشيدة. ويُنتظر أن يكون لبيان الفتح صدى قوي في الأوساط الرياضية، مما يضع لجنة الحكام تحت ضغط للمراجعة والتدقيق في قراراتها خلال الجولات القادمة.