بيب جوارديولا يُشيد بلاعب الوسط ‘كالفين فيليبس” بعد تألقه في مباراة السيتي وبريستول

أشاد المدرب الاسباني “بيب جوارديولا” بلاعب الوسط الإنجليزي كالفين فيليبس بعد تألقه في مباراة فوز مانشستر سيتي على بريستول سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي على الرغم من مشاكل الإصابة التي أبعدت اللاعب عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وأكد جوارديولا، أنه سيحتاج إلى خدماته في نهاية الموسم. وأضاف المدرب الإسباني أن اللاعب لعب بشكل جيد في المباراة وأن اللعب بشكل جيد في مثل هذه المباريات ليس أمراً سهلاً، وقال أنه يحتاجه كثيرًا في النهاية من الموسم، وهو لاعب مُميز.

وعلى الرغم من عودة اللاعب بشكل تدريجي إلى التشكيلة الأساسية، إلا أنه لم يُشارك سوى 11 مرة فقط في هذا الموسم بسبب الإصابة.

وجاء هذا التصريح، بعد وصول نادي مانشستر سيتي إلى ربع نهائي من كأس إنجلترا إثر فوزه الكبير بنتيجة 3-0 على بريستول سيتي في، مُعلنًا عن تأهله إلى ربع نهائي من كأس إنجلترا.

تفاصيل فوز مانشستر سيتي على بريستول سيتي

في هذه المباراة، قرر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إراحة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، الذي إستبدله بالأرجنتيني جوليان ألفاريس، بالإضافة إلى اللاعب فيل فودين الذي دخل المباراة بدلاً من جاك غريليش في مركز الجناح الأيمن، وتمكن هذا الأخير من افتتاح التسجيل مُستفيدًا من تمريرة دقيقة من النجم الجزائري رياض محرز بعد 7 دقائق فقط من بداية اللقاء.

ليأتي الهدف الثاني من نفس اللاعب ‘فودين” بعد تمريرة زميله الأجنتيني ألفاريس، الذي توج بطلاً للعالم مع مُنتخب بلاده في بطولة العالم الماضية (قطر 2022)، قبل 15 دقيقة من نهاية هذه المباراة.

ليختتم بعد ذلك صانع الألعاب البلجيكي “كيفن دي بروين’ النتيجة بسرعة للسيتي في الدقيقة 81، ليُعلن الحكم عن نهاية هذا اللقاء الذي سيطر عليه السيتي وفاز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لصالحه.

تُجدر الإشارة، إلى أن السيتي لا يزال يُقاتل على 3 جبهات، بينما يحتل المركز الثاني في ترتيت الدوري الإنجليزي المُمتاز.

كما تعادل مانشستر سيتي مع فريق لايبزيغ الألماني بنتيجة هدف مُقابل هدف في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.