بيدرو لاعب الجهراء.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أعلن نادي الجهراء الرياضي عن التعاقد مع المهاجم البرتغالي بيدرو باز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للمهاجم بيدرو لاعب الجهراء الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم الأندية التي لعب لها من قبل، وأهم أرقام هذا اللاعب المميز.

معلومات عن بيدرو لاعب الجهراء الجديد

بيدرو ميجيل باز لاعب نادي الجهراء الجديد هو مهاجم برتغالي من أصول أنجولية من مواليد عام 1998 (25 عام)، انتقل بيدرو باز للجهرا قادمًا من نادي أولهانسي البرتغالي، حيث لعب بيدرو لهذا النادي 23 مباراة وسجل 3 أهداف، قبلها لعب لنادي بينهالنوفينسي البرتغالي حيث ظهر بألوان هذا النادي في 19 مباراة وسجل 4 أهداف.

لاعب الجهراء البرتغالي بيدرو باز لعب لنادي بنفيكا تحت 11 سنة وبنفيكا تحت 13 سنة، كما لعب لنادي فيتوريا تحت 19 سنة، كما لعب لرديف نادي كوفا دا بيدادي البرتغالي.