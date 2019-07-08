بيراميدز يحسم موقف عبد الله السعيد من الإنتقال للزمالك

تداولت الفترة الماضية العديد من الأخبار حول انتقال اللاعب عبد الله السعيد نجم منتخب مصر، ونادي بيراميدز المصري إلى صفوف نادي الزمالك، وهو ما أسماه الإعلام الأبيض بصفقة القرن، وتم الإعلان عنها والترويج لها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ما هو موقف عبد الله السعيد من الانتقال للزمالك

وتحدث ممدوح عيد المدير التنفيذي الجديد لفريق بيراميدز عن فكرة انتقال اللاعب إلى صفوف الأبيض مثلما تردد خلال وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن كل ما يُثار حول اللاعب لا أساس له من الصحة وغير صحيح تماماً، وأضاف “عيد”، خلال تصريحات في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين أن عبد الله السعيد مستمر في صفوف نادي بيراميدز في الموسم المقبل ولا يوجد أي نية لدى النادي لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصةً وأن اللاعب قدم مستوى مميز خلال الموسم الجاري.

وتابع أنه لا يوجد أي صفقات تبادلية يدخل فيها اللاعب مع نادي الزمالك نهائياً، مشيراً إلى أن النادي يستعد بقوة لبرم عدد من الصفقات المدوية “على حد قوله” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ورفض المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الكشف عن أي اسم من الأسماء التي يفاوضها نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الإعلان عن أي لاعب بعد التعاقد معه بشكل رسمي فقط، وأي شيء يُثار قبل ذلك لن يعلق عليه النادي نهائياً.