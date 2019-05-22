بيراميدز يفوز على الداخلية بهدفين دون رد في الجولة 33 من الدوري

في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز حقق نادي بيراميدز فوزا كبيرا على نادي النجوم متذيل ترتيب الدوري المصري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب ثلاثين يونيو.

لم يمهل بيراميدز خصمه سوى ثلاث دقائق لينجح محمد فاروق في تسجيل هدف التقدم لفريقه وواصل بيراميدز ضغطه على النجوم ليسجل جون فيرجارا الهدف الثاني لبيراميدز، وإستمر هجوم الأهرام بحثا عن هدف ثالث وسط تكتل دفاعي محض من نادي النجوم، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ابيراميدز بهدفين دون.

في الشوط الثاني من المباراة ظل نادي بيراميدز المسيطر على مجريات المباراة لكنه فشل في التسجيل يف الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز بيرامدز بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز رفع نادي بيراميدز رصيده إلى تسع وستين نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر نادي الأهلي يذكر إلى أن نادي الأهرام خسر المنافسة على اللقب حيث لم تبقى له سوى مباراة وحيدة في الدوري هذا الموسم وستقام يوم الخميس ثلاثين من مايو الجاري ضد حرس الحدود.

فيما تجمد رصيد نادي النجوم عند النقطة الخامسة والعشرين وقد هبط رسميا غلى دوري الدورجة الثانية.