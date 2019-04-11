تأجيل موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي في إياب الكونفدرالية الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تأجيل موعد مباراة الإياب المرتقبة والتي تجمع الهلال السوداني مع فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مباراة الهلال والنجم الإياب، كان مقررا لها أن تقام مساء الأحد 14 أبريل 2019، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بأم درمان في السودان، ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل اللقاء، على خلفية الأحداث المتسارعة والتي تشهدها البلاد، حيث تم عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وإعلان حظر التجوال في البلاد لمدة ثلاثة شهور.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يعلن عن الموعد الجديد لمباراة الإياب بين الهلال والنجم الساحلي، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت على الملعب الأولمبي بسوسة، قد شهدت فوز النجم الساحلي بنتيجة 3-1، ويرجح عدد من المراقبين أن المباراة سوف تقام في دولة مجاورة للسودان في حال عدم استقرار الأمور بالخرطوم، وقد تكون تلك الدولة هي مصر.

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