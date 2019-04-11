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تأجيل موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي التونسي في إياب الكونفدرالية الأفريقية

كتب محمود عطا الله آخر تحديث

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تأجيل موعد مباراة الإياب المرتقبة والتي تجمع الهلال السوداني مع فريق النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، مباراة الهلال والنجم الإياب، كان مقررا لها أن تقام مساء الأحد 14 أبريل 2019، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بأم درمان في السودان، ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل اللقاء، على خلفية الأحداث المتسارعة والتي تشهدها البلاد، حيث تم عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وإعلان حظر التجوال في البلاد لمدة ثلاثة شهور.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يعلن عن الموعد الجديد لمباراة الإياب بين الهلال والنجم الساحلي، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت على الملعب الأولمبي بسوسة، قد شهدت فوز النجم الساحلي بنتيجة 3-1، ويرجح عدد من المراقبين أن المباراة سوف تقام في دولة مجاورة للسودان في حال عدم استقرار الأمور بالخرطوم، وقد تكون تلك الدولة هي مصر.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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