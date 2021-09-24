تألق كامل للأحمر.. تعرف على تاريخ مواجهات عمان ونيبال

بواسطة محمود عطا الله
تاريخ مواجهات عمان ونيبال تاريخ مواجهات عمان ونيبال

نستعرض من خلال هذا التقرير تاريخ مواجهات عمان والنيبال في لعبة كرة القدم، قبل مقابلة المنتخبين الودية في دولة قطر، مباراة عمان ونيبال الودية المرتقبة سوف تُقام يوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وتتخلل معسكر الأحمر العماني في قطر، والذي يستعد من خلاله لاستكمال مباريات تصفيات كأس العالم القادمة، منتخب عمان سوف يلعب مباراة ثانية خلال هذا المعسكر الخارجي، حيث يلتقي فيها مع منتخب قطر العسكري.

تاريخ مواجهات عمان والنيبال

مباراة عمان ونيبال القادمة سوف تكون المقابلة الحادية عشر في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما التقيا من قبل عشر مرات، حقق منتخب عمان الفوز في كل تلك المباريات العشر، كان أكبر نتيجة بينهما عام 1984 حيث فاز الأحمر العماني بنتيجة 8-0، وفي عام 1996 فاز منتخب عمان على نيبال بنتيجة 7-0 خلال تصفيات كأس أمم آسيا، وفي 2003 حقق المنتخب العماني نفس النتيجة على نيبال بسباعية، أخر مواجهة بين المنتخبين كانت في 2007 بتصفيات كأس العالم، حيث فاز منتخب عمان ذهابا وعودة بنفس النتيجة 2-0.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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