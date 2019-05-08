انطلقت فى التاسعة من مساء اليوم اليوم الأربعاء 8 مايو 2019 مباراة أياكس وتوتنهام فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال والتي تقام على استاد “يوهان كرويف أرينا” وكانت مباراة الذهاب بين أياكس وتوتنهام قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف سجله اللاعب دوني فان دي بيك، فهل سيحافظ أياكس على فوزه الذى حققه خارج الديار أم يحقق فريق توتنهام الإنجليزي الريمونتادا بعدما حققها فريق ليفربول أمام برشلونة الإسباني.

“تابع” أحداث مباراة أياكس وتوتنهام فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال

سيطرة من فريق أياكس على المباراة من بدايتها ويتمكن فريق أياكس من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة من المباراة أحرزه اللاعب ماتياس دي لايت معلناً تقدم أياكس 1/ صفر لأياكس.

أياكس يسجل الهدف الثاني، وقد جاء الهدف بعد هجمة سريعة وصلت عند دوسان تاديتش يمررها عرضية أرضية يقابلها المغربي حكيم زياش بتسديدة بيسراه تسكن على يسار هوجو لوريس إلى داخل الشباك وتصبح النتيجة 2/ صفر لأياكس.

سيطرة من توتنهام على الشوط الثاني وفى الدقيقة 56 توتنهام يسجل الهدف الأول وجاء الهدف بعد تمريرة بينية من منتصف الملعب إنطلق بها لوكاس مورا وتوغل وسددها بقدمه مرت على يسار حارس أياكس إلى داخل الشباك، وصتبح النتيجة 2-1 لأياكس.

الريمونتاد تتحق مرة أخري، وتوتنهام يسجل الهدف الثاني وهدف التعادل عن طريق لوكاس مورا فى الدقيقة 59 وتصبح النتيجة 2/ 2 بين الفريقين.

والفائز من مباراة اليوم بين أياكس وتوتنهام سوف يلتقى مع فريق ليفربول الإنجليزي فى المباراة النهائية التى ستقام يوم 1 يونيو 2019 على استاد “واندا ميترولوليتانو” بالعاصمة الإسبانية مدريد معقل فريق أتليتكو مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام

وتنقل مباراة اليوم بين أياكس وتوتنهام من خلال قناة beIN SPORTS HD1 ويعلق على المباراة ويعلق على المباراة على القناة الصوتية الأولي على محمد على بالقناة الصوتية الأولي والمعلق خليل البلوشي بالقناة الصوتية الثانية، وأدار مباراة اليوم بين أياكس وتوتنهام الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش.

التشكيل الرسمي لمباراة أياكس وتوتنهام

خاض الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي مباراة اليوم بتشكيل مكون من “أندريه أونانا في حراسة المرمى، نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، دالي بليند، نيكولاس تاليافيكو، نيريس، فان دي بيك، لاس شون، فرينكي دي يونج، تاديتش، حكيم زياش”.

كما خاض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من “هوجو لوريس في حراسة المرمى، كيران تريبير، توبي ألدرفيريلد، يان فيرتونجن، داني روز، فيكتور وانياما، موسى سيسوكو، كريستيان إيريكسن، لوكاس مورا، ديلي إلى، هيونج مين سون”.