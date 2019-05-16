تابع أحداث مباراة الأهلي وإنبي والنتيجة 1-0 للأحمر بهدف الشحات

انطلقت فى العاشرة من مساء اليوم الخميس 16 مايو 2019 مباراة الأهلي وإنبي على استاد “بتروسبورت” فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع رقم 30 فى الدوري المصري، وتنقل أحداث مباراة الأهلي وإنبي من خلال قناة أون سبورت ON Sport وقناة النيل للرياضة Nile Sport ويسبق المباراة ويتبعها الأستوديو التحليلي لكل قناة من القنوات الناقلة، ويدير مباراة اليوم طاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد عادل.

يدخل الأهلي مباراة اليوم من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاثة من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب رقم 41 فى بطولة الدوري المصري فى ظل وجود منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز، ويواجه مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خصم صعب يقوده مدرب له خبرة فى التعامل مع المباريات الكبيرة وهو الكابتن على ماهر المدير الفني لفريق إنبي، وأحد أبناء الأهلي.

يسعى الأهلي فى مباراته أمام إنبي فى مواصلة الحفاظ على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة حيث فاز فى 22 مباراة، وتعادل فى 4 وخسر 4 مباريات، وسجل الأهلي خلال مشواره فى الدوري حتى الآن 49 هدف ودخل مرماه 18 هدف، بينما يسدل إنبي مباراة اليوم وهو فى المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 31 مباراة، جمعهم من الفوز فى 8 مباريات، وتعادل 12 مباارة، وخسر فى 11 مباراة وسجل 36 هدف ودخل مرماه 38 هدف.

وقد اختار مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي التشكيل الذى يخوض به مباراة اليوم المكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.

المهاجم: وليد أزارو.

كما استقر على ماهر المدير الفني لفريق إنبي التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم والمكون من:-

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: على فوزي، رامي صبري، إبراهيم يحيى، أحمد عبدالعزيز.

خط الوسط: أحمد رفعت، محمود قاعود، محمود غالي، محمد أشرف “روقة”، أحمد شكري.

المهاجم: محمد بسيوني.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي

ألتقى الأهلي مع إنبي فى 32 مباراة فاز الأهلى فى 21 مباراة، وفاز إنبي فى 5 مباريات، وتعادل الفريقين 7 مرات، وكانت أول مباراة جمعت بين الفريقين فى يناير 2003 وانتهت بفوز الأهلي 2/ 1، وأكبر فوز للأهلي على إنبي كان بنتيجة 5/ 1، وأحرز الأهلي 58 هدف فى مرمي إنبي، بينما أحرز إنبي 33 هدف فى مرمي الأهلي.

ملخص أحداث مباراة الأهلي وإنبي