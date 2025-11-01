تابع الآن مباراة الريال ضد فالنسيا مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2 في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يلتقي ريال مدريد مع نظيره فالنسيا في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026، ويترقب عشاق الكرة العالمية مباراة الريال ضد فالنسيا، لمتابعة نجوم الميرينجي بقيادة المدرب تشابي ألونسو الذين يسعون لمواصلة الانتصارات وتثبيت موقعهم في صدارة الليجا.

كيفية مشاهدة المباراة مباشرة

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا مباشر حصريًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق المتميز عامر الخوذيري، الذي سيضفي بصوته حماسًا إضافيًا على أجواء اللقاء المرتقب.

وتُعد قناة beIN Sports HD 2 الخيار الأمثل لعشاق الكرة الإسبانية، لما تقدمه من جودة صورة فائقة الوضوح وتقنيات بث حديثة تضمن تجربة مشاهدة ممتعة دون انقطاع.

تردد قناة beIN Sports HD 2

لمن يرغب في متابعة اللقاء عبر القمر الصناعي نايل سات، إليك تردد قناة beIN Sports HD 2 الصحيح:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النظام beIN Sports HD 2 نايل سات 11013 أفقي (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

ريال مدريد يسعى لمواصلة الصدارة

يدخل ريال مدريد اللقاء منتشيًا بفوزه المثير على برشلونة في الكلاسيكو الأخير (2-1)، ما منحه دفعة معنوية كبيرة لتعزيز موقعه في الصدارة برصيد 27 نقطة.

ويقود الثلاثي كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام الخط الهجومي للميرينجي في مواجهة دفاعات فالنسيا التي تسعى لاحتواء خطورة نجوم الملكي.

أما فالنسيا، فيخوض اللقاء طامحًا لتقديم أداء قوي يعيد له التوازن بعد نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط فقط.