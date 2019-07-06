ملخص ونتيجة مباراة مصر وجنوب افريقيا، بأجواء مليئة بالحماس والإثارة وعيون مترقبة ينتظر الملايين من جموع المصريين والدول العربية بدء مباراة مصر وجنوب افريقيا التي ستنطلق بعد قليل اليوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن قدم منتخب الفراعنة أداء مشرف ومميز طوال مواجهات البطولة باتت الطموحات والآمال كبير في تحقيق المنتخب المصري اللقب لهذا العام.

موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا:

تقام مباراة مصر وجنوب افريقيا على أرض ملعب القاهرة حيث بدء المشجعين والجماهير بالزحف إلى مدرجات الملعب في ساعات مبكرة وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، ويدخل الفراعنة لقاءهم المرتقب بعد أن حققوا الفوز في 3 جولات وحصلوا على العلامة الكاملة “9 نقاط” مما حفز اللاعبين أكثر فحققوا الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل سجله محمود حسن تريزيجيه، كما حقق الفوز على منتخب أوغندا بهدفين دون رد حيث حمل الهدف الأول توقيع محمد صلاح، والهدف الثاني سجله وأحمد المحمدي، وكما فاز على منتخب الكونغو الديمقراطية سجل أحمد المحمدي الهدف الأول، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني.

ويدخل منتخب جنوب افريقيا بعد أن تلقى الخسارة في عدد من المباريات حيث خسر أول مباراة له أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، بينما نجح في الجولة الثانية في تحقيق الفوز على ناميبيا بهدف واحد دون مقابل، ثم تلقى هزيمة صعب من منتخب المغرب بهدف نظيف، وقد احتل منتخب جنوب افريقيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مما يجعل المنتخب المصري يتفائل بتحقيقه الفوز على غريمه.

توقيت مباراة مصر وجنوب افريقيا:

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر وجنوب افريقيا في تمام الساعة 9 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وفي الساعة 10 حسب توقيت المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وقطر وفلسطين، في الساعة 11 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وستم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة تايم سبورت المصرية.

ومن جانبه أعلن المدير الفني للمنتخب المصري أخافيير أجيري عن اعتماده تشكيلة المنتخب المصري أمام جنوب افريقيا والتي ستكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمودعلاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي.

وفي خط الوسط الدفاعي: طارق حامد، محمد النني.

وفي خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، عبد الله السعيد، محمود حسن “تريزيجيه”

وفي خط الهجوم: مروان محسن.