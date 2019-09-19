تاريخ كأس السوبر المصري وهيمنة المارد الأحمر في تاريخ البطولة

تزامنا مع مباراة كأس السوبر المصري، نقدم لكم المزيد من التفاصيل عن تاريخ كأس السوبر المصري وتاريخ المارد الأحمر “الاهلي” في كأس السوبر، بالإضافة إلى تاريخ القلعة البيضاء “الزمالك” في بطولة كأس السوبر، فمن الجدير بالذكر أنه قد انطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر في عام 2001، وقد فاز بالبطولة آنذاك فريق الزمالك، ماذا عن تاريخ البطولة؟ وما هي أكثر الأندية خسارة وأكثرها فوزاً بالبطولة؟ نتابع معكم للتعرف على المزيد.







تاريخ كأس السوبر المصري

أقيمت بطولة كأس السوبر 15 مرة، وقد انطلقت لأول مرة في عام 2001، حيث فاز بها الزمالك، وقد سجل نادي الأهلي رقم قياسي في تلك البطولة، حيث كان أكثر الأندية التي حصلت على اللقب، فقد سجل نادي الأهلي الفوز 10 مرات بالمقارنة بالأندية الأخرى؛ حيث سجل نادي الزمالك الفوز 3 مرات، والمقاولون العرب مرة واحدة، وحرس الحدود مرة واحدة.







أما بالنسبة لأكثر الأندية خسارة لبطولة كأس السوبر المصري فقد سجل الزمالك نسبة أكبر حيث خسر 5 مرات، والإنبي 3 مرات، أما النادي الأهلي فقد خسر مرتين فقط.

كما أن البطولات قد حسمت بضربات الترجيح في أربعة نسخ فقط من الـ 15 نسخة في كل من النسخة 2003، و 2007، و 2014، و 2016، وبالنسبة لهدافي بطولة كأس السوبر المصري فكانا اللاعب عبد الله السعيد والذي سجل 3 أهداف، واللاعب محمد أبو تريكة والذي سجل هدفين.