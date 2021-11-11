تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام.. تألق سامي الجابر وطلال المشعل ساهم في سيطرة كاملة للأخضر

يلتقي منتخب السعودية يوم الثلاثاء القادم مع منتخب فيتنام في الجولة السادسة للمجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، حيث يحل المنتخب السعودي ضيفًا على فيتنام في تلك المقابلة الهامة، وهدف الأخضر السعودي في تلك المباراة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز موقعه على قمة جدول ترتيب المجموعة، وللاقتراب أكثر من التأهل لمونديال قطر 2022.

تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام

يتفوق المنتخب السعودي تفوقا كاملا في تاريخ مواجهاته مع المنتخب الفيتنامي، حيث تقابل المنتخبان من قبل ثلاث مرات، فاز فيهم الأخضر جميعا، سجل منتخب السعودية في تلك المباريات الثلاثة 12 هدفا، مقابل هدف واحد لفيتنام، أخر مباراة كانت في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم الحالية وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3-1.

المواجهتين الأولى والثانية بين السعودية وفيتنام كانتا عام 2001 خلال تصفيات كأس العالم 2002، حيث فاز منتخب السعودية في الدمام 5-0 أحرز الأهداف سامي الجابر ثلاثية وطلال المشعل هدفين، قبل أن يفوز في فيتنام 4-0 أحرز الأهداف طلال المشعل هاتريك وهدف لعبيد الدوسري.