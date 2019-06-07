تاريخ مواجهات العراق وتونس قبل المقابلة المرتقبة اليوم

يلتقي المنتخب العراقي مع منتخب تونس مساء اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2019 في لقاء ودي دولي ضمن الأجندة الدولية للفيفا، تقام مباراة العراق وتونس اليوم على الملعب الأولمبي برادس بالعاصمة تونس، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير تاريخ لقاءات ومواجهات المنتخبين السابقة قبل لقاء اليوم، يذكر أن منتخب العراق يستعد لتصفيات كأس العالم 2022، كما يستعد منتخب تونس لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تقام بمصر في يونيو الجاري.

تاريخ مواجهات العراق وتونس

لعبة العراق وتونس اليوم الجمعة ستكون المباراة العاشرة في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قبل تسع مرات، تميل الكفة خلال تلك المواجهات لمصلحة المنتخب التونسي الذي فاز في 5 مباريات، بينما فاز منتخب العراق في مباراتين، ونتيجة التعادل كانت حاضرة في مباراتين، سجل منتخب تونس خلال تلك المقابلات 15 هدف مقابل 12 هدف سجلهم المنتخب العراقي.

أخر مباراة جمعت منتخبي العراق وتونس كانت في 30 ديسمبر 2012، وكانت مباراة ودية دولية، وفاز المنتخب التونسي بها بنتيجة 2-1، المباراة قبل الأخيرة كانت ودية أيضا، وأقيمت في فبراير 2001 بتونس، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، آخر فوز لمنتخب العراق على تونس كان عام 1988 وكانت مباراة ودية وأقيمت بتونس، وفاز الأخضر العراقي وقتها 2-0.