تاريخ مواجهات عمان والبحرين.. تعرف على النتائج السابقة قبل مباراة نصف نهائي خليجي 25
يشهد الدور نصف النهائي من كأس الخليج 2023 مباراة عمان البحرين المرتقبة من قبل كل الجماهير العربية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير تاريخ مواجهات المنتخبين العماني والبحرين قبل مباراة نصف النهائي التي تُقام اليوم الأثنين، تأهل منتخب عمان لقبل نهائي خليجي 25 وصيفًا للمجموعة الأولى بعد حصده لسبع نقاط، منتخب البحرين حامل اللقب تأهل لهذا الدور بطلا للمجموعة الثانية بعد جمعه لسبع نقاط.
تاريخ مواجهات عمان والبحرين
- مباراة عمان والبحرين اليوم الإثنين سوف تكون المقابلة رقم 40 في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما تقابلا من قبل 39 مرة.
- فاز منتخب عمان 10 مرات.
- فاز منتخب البحرين 12 مرة.
- التعادل كان في 17 مباراة.
- أخر مباراة بين المنتخبين كانت في كأس العرب 2021، وفاز في تلك المباراة منتخب عمان بنتيجة 3-0، أحرز الأهداف خالد الهاجري وأرشد العلوي والمنذر العلوي.
- أخر مقابلة بين عمان والبحرين في كأس الخليج كانت في نسخة 2019 “خليجي 24” وكانت نتيجتها التعادل بدون أهداف.