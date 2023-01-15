تاريخ مواجهات عمان والبحرين.. تعرف على النتائج السابقة قبل مباراة نصف نهائي خليجي 25

بواسطة محمود عطا الله
تاريخ مواجهات عمان والبحرين تاريخ مواجهات عمان والبحرين

يشهد الدور نصف النهائي من كأس الخليج 2023 مباراة عمان البحرين المرتقبة من قبل كل الجماهير العربية، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير تاريخ مواجهات المنتخبين العماني والبحرين قبل مباراة نصف النهائي التي تُقام اليوم الأثنين، تأهل منتخب عمان لقبل نهائي خليجي 25 وصيفًا للمجموعة الأولى بعد حصده لسبع نقاط، منتخب البحرين حامل اللقب تأهل لهذا الدور بطلا للمجموعة الثانية بعد جمعه لسبع نقاط.

تاريخ مواجهات عمان والبحرين

  1. مباراة عمان والبحرين اليوم الإثنين سوف تكون المقابلة رقم 40 في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما تقابلا من قبل 39 مرة.
  2. فاز منتخب عمان 10 مرات.
  3. فاز منتخب البحرين 12 مرة.
  4. التعادل كان في 17 مباراة.
  5. أخر مباراة بين المنتخبين كانت في كأس العرب 2021، وفاز في تلك المباراة منتخب عمان بنتيجة 3-0، أحرز الأهداف خالد الهاجري وأرشد العلوي والمنذر العلوي.
  6. أخر مقابلة بين عمان والبحرين في كأس الخليج كانت في نسخة 2019 “خليجي 24” وكانت نتيجتها التعادل بدون أهداف.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

رسميًا اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يقرر إسناد تنظيم بطولة «خليجي 26» إلى دولة…

أخبار الرياضة

من هو مودو بارو لاعب الأهلي الجديد؟