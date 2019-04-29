تبدأ ب 50 جنية للمباراة ننشر جدول أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

بعد دراسة استمرت شهرين ومتابعة لكافة الأوضاع، قررت اللجنة المنظمة بتحديد سعر تذاكر المباريات في البطولة الأفريقية التي تنظمها مصر هذا العام، وقال محمد فضل مدير اللجنة المنظمة أن اللجنة أخذت على عاتقها الحالة الإقتصادية الحالية للدول، وحاولت بقدر الإمكان حسب الإستراتيجية المتبعة أن تحدد السعر بشكل يتناسب مع الفئات المختلفة.
جدول أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية مصر
|المباراة
|المقصورة
|درجة أولي ممتاز
|درجة أولى
|درجة أولى علوي
|درجة ثانية
|درجة ثالثة
|مصر – زيمباوي
21-6-2019ستاد القاهرة
10 مساء
|2500 جنية
150 دولار
|800 جنية
50 دولار
|600 جنية
37 دولار
|500 جنية
31 دولار
|400 جنية
25 دولار
|200 جنية
13 دولار
|مصر – الكونغو
26-6-2019ستاد القاهرة
10 مساء
|نفس الأسعار
|—
|—
|—
|—
|—
|مصر – أوغندا
30-6-2019ستاد القاهرة
10 مساء
|نفس الأسعار
|—
|—
|—
|—
|—
|مباريات المنتخبات الأخرى
|500 جنية للمباريتين
31 دولار
|300 جنبة للمباريتين
19 دولار
| 100 جنية
للمباريتين
6 دولار
ملحوظة: جميع الأسعار بالدولار تقريبية وقدر تقل أو تزيد حسب سعر الصرف أثناء البطولة
بالنسبة للمباريات الغير مشارك فيها المنتخب المصري سيكون أقل سعر للدرجة الثالثة 100 جنية مصري، ولكن لمباريتين أي أنه سيتم احتساب التذكرة على أنها مضاعفة وبذلك تصبح سعر المباراة 50 جنية فقط، وهذا ساري على باقي الفئات بالطبع.
وبهذه الأسعار تطمع لجنة التذاكر أن تقوم الجماهير المصرية بملئ المدرجات، وتنقل صورة إيجابية عن شعبية كرة القدم في مصر، وتقديم مثال جيد للمشجع المصري على مستوى الأفريقي والدولي.
يذكر أن اللجنة المنظمة قامت بتحديد موعد مباراة إفتتاح البطولة بين مصر و زيمباوي 21-6-2019 في ستاد القاهرة الساعة 10 مساء.
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