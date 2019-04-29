تبدأ ب 50 جنية للمباراة ننشر جدول أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

بعد دراسة استمرت شهرين ومتابعة لكافة الأوضاع، قررت اللجنة المنظمة بتحديد سعر تذاكر المباريات في البطولة الأفريقية التي تنظمها مصر هذا العام، وقال محمد فضل مدير اللجنة المنظمة أن اللجنة أخذت على عاتقها الحالة الإقتصادية الحالية للدول، وحاولت بقدر الإمكان حسب الإستراتيجية المتبعة أن تحدد السعر بشكل يتناسب مع الفئات المختلفة.

جدول أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية مصر

المباراة المقصورة درجة أولي ممتاز درجة أولى درجة أولى علوي درجة ثانية درجة ثالثة مصر – زيمباوي

21-6-2019ستاد القاهرة

10 مساء 2500 جنية 150 دولار 800 جنية 50 دولار 600 جنية 37 دولار 500 جنية 31 دولار 400 جنية 25 دولار 200 جنية 13 دولار مصر – الكونغو

26-6-2019ستاد القاهرة

10 مساء نفس الأسعار

— — — — — مصر – أوغندا

30-6-2019ستاد القاهرة

10 مساء نفس الأسعار — — — — — مباريات المنتخبات الأخرى 500 جنية للمباريتين 31 دولار 300 جنبة للمباريتين 19 دولار 100 جنية للمباريتين 6 دولار

ملحوظة: جميع الأسعار بالدولار تقريبية وقدر تقل أو تزيد حسب سعر الصرف أثناء البطولة

بالنسبة للمباريات الغير مشارك فيها المنتخب المصري سيكون أقل سعر للدرجة الثالثة 100 جنية مصري، ولكن لمباريتين أي أنه سيتم احتساب التذكرة على أنها مضاعفة وبذلك تصبح سعر المباراة 50 جنية فقط، وهذا ساري على باقي الفئات بالطبع.

وبهذه الأسعار تطمع لجنة التذاكر أن تقوم الجماهير المصرية بملئ المدرجات، وتنقل صورة إيجابية عن شعبية كرة القدم في مصر، وتقديم مثال جيد للمشجع المصري على مستوى الأفريقي والدولي.

يذكر أن اللجنة المنظمة قامت بتحديد موعد مباراة إفتتاح البطولة بين مصر و زيمباوي 21-6-2019 في ستاد القاهرة الساعة 10 مساء.

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