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تبدأ ب 50 جنية للمباراة ننشر جدول أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

كتب أحمد عبد الكريم آخر تحديث

بعد دراسة استمرت شهرين ومتابعة لكافة الأوضاع، قررت اللجنة المنظمة بتحديد  سعر تذاكر المباريات في البطولة الأفريقية التي تنظمها مصر هذا العام، وقال محمد فضل مدير اللجنة المنظمة أن اللجنة أخذت على عاتقها الحالة الإقتصادية الحالية للدول، وحاولت بقدر الإمكان حسب الإستراتيجية المتبعة أن تحدد السعر بشكل يتناسب مع الفئات المختلفة.

جدول أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية مصر

المباراة المقصورة درجة أولي ممتاز   درجة أولى   درجة أولى علوي درجة ثانية درجة ثالثة
مصر – زيمباوي
21-6-2019ستاد القاهرة
10  مساء		 2500 جنية

150 دولار

 800 جنية

50 دولار

 600 جنية

37 دولار

 500 جنية

31 دولار

 400 جنية

25 دولار

 200 جنية

13 دولار
مصر – الكونغو
26-6-2019ستاد القاهرة
10  مساء		 نفس الأسعار
مصر – أوغندا
30-6-2019ستاد القاهرة
10  مساء		 نفس الأسعار
مباريات المنتخبات الأخرى 500  جنية للمباريتين

31 دولار

 300 جنبة للمباريتين

 

19 دولار

   100 جنية

للمباريتين

6 دولار

ملحوظة: جميع الأسعار بالدولار تقريبية وقدر تقل أو تزيد حسب سعر الصرف أثناء البطولة
بالنسبة للمباريات الغير مشارك فيها المنتخب المصري سيكون أقل سعر للدرجة الثالثة 100 جنية مصري، ولكن لمباريتين أي أنه سيتم احتساب التذكرة على أنها مضاعفة وبذلك تصبح سعر المباراة 50 جنية فقط، وهذا ساري على باقي الفئات بالطبع.

وبهذه الأسعار تطمع لجنة التذاكر أن تقوم الجماهير المصرية بملئ المدرجات،  وتنقل صورة إيجابية عن شعبية كرة القدم في مصر، وتقديم مثال جيد للمشجع المصري على مستوى الأفريقي والدولي.

يذكر أن اللجنة المنظمة قامت بتحديد موعد مباراة إفتتاح البطولة بين مصر و زيمباوي 21-6-2019 في ستاد القاهرة الساعة  10 مساء.

 

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عن الكاتب

أحمد عبد الكريم

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