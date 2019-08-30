تجربة احترافية جديدة تنتظر “عمرو وردة” بعد الخروج من حسابات ناديه الحالي

عمرو وردة، أحد لاعبي المنتخب الوطني الذي خاض تجربة احترافية بمعايير الكرة وحسابات البطولات ناجحة غلى حد ما، فوردة يلعب ضمن صفوف نادي “باوك سالونيكي” بطل الدوري وبطل الكأس اليوناني وأحد أكبر الأندية اليونانية بل وله باع ليس بالقليل في الأداء والحضور القوي والمشرف بالبطولات الأوروبية، ورغم هذا فإن وردة على المستوى الفردي كلاعب هو من أكثر اللاعبين على الإطلاق ضياعاً لفرص التألق والتطور، سواء كان ذلك على مستوى ناديه الذي أخرجه تماما من حساباته بعد كثرة مشاكله وتراجعه مستواه، أو حتى على مستوى منتخب بلاده بعد أن تعددت الملفات الساخنة المرتبطة به، واليوم أفادت الأنباء أن وردة سوف يخوض تجربة احترافية جديدة ونحن ننقل لكم تفاصيلها فيما يلي.

نادي عمرو وردة الجديد في مسيرته الاحترافية

فبعد أن أكدت مصادر داخل نادي “باوك” اليوناني أن اللاعب المصري “عمرو وردة” بات خارج حسابات النادي هذا الموسم ضمن قائمة من اللاعبين الذين وضعهم النادي ففي مقدمة الراحلين عن صفوفه، حتى أنه أفادت الأنباء أن وردة لم يعد يتدرب منذ فترة ضمن صفوف لاعبي فريق باوك اليوناني بالتدريبات الجماعية، ويخضع لتدريبات منفردة يقوم هو بيها للحفاظ على لياقته.

أكدت المصادر أن نادي “لاريسا” وهو أحد أندية الدوري اليوناني، قد قدم عرضاً رسمياً لنادي باوك، لكي يتحصل على خدمات عمرو وردة لمدة موسم واحد فقط سواء كان ذلك على سبيل إعارة اللاعب أو على سبيل الشراء بشكل نهائي، ويذكر أن نادي “لاريسا” سبق وأن لعب ضمن صفوفه اللاعب المصري “باسم مرسي” لمدة نصف موسم فقط وبعدها قام مرسي من تلقاء نفسه بمغادرة اليونان وفسخ التعاقد مع النادي.