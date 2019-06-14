تحديد أسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا عن أسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا الودية المرتقبة، والمقرر لها مساء يوم الأحد 16 يونيو الجاري، كما أعلن عن طرح التذاكر رسميا للبيع في ثلاثة أماكن ومنافذ،هذا وتقرر أن يحضر اللقاء عدد 30 ألف متفرج، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 40 جنيه، بينما بلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 120 جنيه، أماكن بيع تذاكر المباراة هي: نادي الأولمبي، نادي الجياد، وميدان المطار ببرج العرب، يذكر أن المباراة ستقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث يتواجد معسكر المنتخب.

إدارة استاد برج العرب، أعلنت أن دخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة سيكون عبر البوابات 5 و6 و7، وأن دخول حاملي تذكرة الدرجة الأولى سيكون عبر البوابة رقم “3”، وبخصوص المقصورة سيكون الدخول لها عبر البوابة رقم “10”، ودخول المنتخبين عبر البوابة رقم “2”، مباراة مصر وغينيا الهامة المرتقبة الأحد، ستكون أخر تجارب المنتخب المصري الودية، قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019، لذلك يعول عليها المدرب المكسيكي أجيري، لتحقيق أكبر انسجام بين لاعبي المنتخب.

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

ستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة on sport الفضائية المصرية المفتوحة المجانية، كما ستكون منقولة عبر البث الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورت المصرية الجديدة، موعد مباراة مصر وغينيا الودية الأحد سيكون عند الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.