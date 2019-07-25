تحديد مكان مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم رسميا عن مكان إقامة مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، حيث أكد محمد فادي الدباس رئيس الاتحاد أن ملعب منتخب سوريا في التصفيات سيكون بدولة الإمارات، مضيفا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل، ترحيب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستضافة مباريات سوريا في تصفيات المونديال، مؤكدا أنه سيتم الآن تحديد الملاعب والمدن التي تستضيف المباريات القادمة للمنتخب.

ويعتبر اختيار دولة الإمارات هو اختيار صائب جدا من إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، حيث تتواجد بالإمارات جالية سورية كبيرة جدا ستدعم المنتخب السوري خلال مشواره بتصفيات كأس العالم، حيث من المرتقب أن يكون ملعب المباراة وكل مباريات المنتخب بالإمارات كامل العدد، يذكر أن الاتحاد الآسيوي لا يقيم مباريات دولية على الملاعب السورية منذ فترة طويلة.

هذا وقد أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المنتخب السوري في المجموعة الأولى، تلك المجموعة التي تضم منتخبات الصين والمالديف والفلبين وغوام، يذكر أن تلك التصفيات تضم 40 منتخبا، تم توزيعهم على ثماني مجموعات، يصعد للمرحلة الأخيرة من التصفيات، أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، بالتوفيق لنسور قاسيون.