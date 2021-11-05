تحديد ملعب مباراة عمان والصين القادمة في تصفيات كأس العالم

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملاعب المحايدة في الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لهم شهر نوفمبر 2021 الجاري، حيث يلعب المنتخبين العراقي والصيني على ملاعب محايدة، ومن المرتقب أن يلتقي المنتخب الصيني مع عمان في الجولة القادمة، ويستضيف منتخب العراق شقيقه المنتخب السوري في قمة مرتقبة.

ملعب مباراة عمان والصين

سوف تُقام مباراة عمان والصين القادمة في تصفيات كأس العالم يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، وقد حدد الاتحاد الآسيوي ملعب الصين في الجولتين القادمتين، حيث يواجه المنتخب الصيني عمان ثم أستراليا على ملعب نادي الشارقة بالإمارات، في حين يستضيف ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالدوحة مباراة العراق وسوريا.