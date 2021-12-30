تحديد موعد مباراة السوبر 2021-2022 بين العربي والكويت

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة السوبر الكويتي موعد مباراة السوبر الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر الكويتي والتي تجمع نادي العربي بطل الدوري 2021 ونادي الكويت بطل كأس الأمير 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة كأس السوبر 2022، وكافة التفاصيل عن تلك المباراة المرتقبة، والقنوات الناقلة لها.

1 موعد مباراة السوبر الكويتي 2022 بين العربي والكويت
2 أبطال كأس السوبر الكويتي

موعد مباراة السوبر الكويتي 2022 بين العربي والكويت

قال اتحاد كرة القدم في بيان رسمي، أن مباراة العربي والكويت القادمة في كأس السوبر الكويتي، سوف تُقام يوم الإثنين 17 يناير 2021، على استاد جابر الكبير، بخصوص القنوات الناقلة فسوف تكون منقولة على قناة الكويت الثالثة الرياضية، موعد السوبر الكويتي عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مدينة الكويت.

أبطال كأس السوبر الكويتي

  • بدأت مسابقة كأس السوبر الكويتي عام 2008.
  • أول بطل لتلك الكأس كان نادي العربي، حامل اللقب والفائز بالسوبر في أخر نسخة نادي الكويت.
  • يعتبر نادي القادسية هو الأكثر فوزا بكأس السوبر الكويت بعدد 6 ألقاب.
  • يليه نادي الكويت الذي فاز بالكأس 5 مرات.
  • العربي ثالث الأندية فوز بالكأس، وفاز بها مرتين.
  • كاظمة هو النادي الوحيد غير العربي والكويت والقادسية الذي وصل لمباراة السوبر، وحقق مركز الوصافة في 2011.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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