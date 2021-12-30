تحديد موعد مباراة السوبر 2021-2022 بين العربي والكويت

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر الكويتي والتي تجمع نادي العربي بطل الدوري 2021 ونادي الكويت بطل كأس الأمير 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة كأس السوبر 2022، وكافة التفاصيل عن تلك المباراة المرتقبة، والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة السوبر الكويتي 2022 بين العربي والكويت

قال اتحاد كرة القدم في بيان رسمي، أن مباراة العربي والكويت القادمة في كأس السوبر الكويتي، سوف تُقام يوم الإثنين 17 يناير 2021، على استاد جابر الكبير، بخصوص القنوات الناقلة فسوف تكون منقولة على قناة الكويت الثالثة الرياضية، موعد السوبر الكويتي عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مدينة الكويت.

أبطال كأس السوبر الكويتي