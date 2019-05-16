تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في مباريات مصر بالبطولة الأفريقية خلال الدور الأول

بعد أن أثارت أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية استياء الجماهير، وأثارت الجدل بين الرياضيين، قررت اللجنة المنظمة للبطولة تخفيض قيمة التذاكر، وأوضحت في بيان لها ملابسات التخفيض والعوامل التي يتحدد سعر التذكرة عليها، وقد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عن تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول في البطولة.

أسعار تذاكر مباريات مصر بعض التخفيض

وقد أوضحت اللجنة، في بيانها المنشور على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر في الدور الأول للبطولة، يأتي حرصًا منها على تخفيف العبء عن جماهير كرة القدم المصرية، وكذلك زيادة تواجد الجماهير في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة المقامة على أرض مصر.

كما أوضحت اللجنة أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك بناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، وقد روعي فيها عدد من العوامل التي تحدد أسعار التذاكر بالمقارنة بالبطولات السابقة، وأيضا عدد السكان ومتوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى تكاليف تجهيز الاستادات والقيمة التسويقية للبطولة الحالية.

وقد أوضحت اللجنة المنظمة للبطولة، أنها كانت تتمنى جعل تذاكر الدرجة الثالثة مجانية، أوتخفيض قيمتها لأقل من ذلك، ولكن اللجنة محكومة بعوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة، والتي حالت دون ذلك.

وقد قامت اللجنة بتخفيض قيمة تذكرة الدرجة الثالثة لمباريات مصر خلال الدور الأول إلى 150 جنيها بدلًا من 200 جنيه.