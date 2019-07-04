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موقع تذكرتي” tazkarti “فتح حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية الدور ال16 ثمن النهائي

كتب أماني عليفي آخر تحديث
موقع تذكرتي” tazkarti “فتح حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية الدور ال16 ثمن النهائي
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لقد نشر موقع تذكرتي  عبر صفحتها الرسمية بتواصل فتح منافذ بيع تذاكر مباريات كأس أفريقيا الدور 16 النصف النهائية يوم الأربعاء بكل شفافية   مع أسبقية الحجز مع استخدام كافة وسائل التأمين على العلم بأن مدة حجز  تذاكر  مباريات كأس الأمم سوف تستمر لمدة 14 يوما ضمن مباريات الثمن نهائي، وقد أضافت شركة تذكرتي بأن حجز التذكرة مرتبط ببطاقة المشجع وأنها سوف تبذل أقصي جهدها لخدمة المشجعين المصريين الذين أقبلوا  بأعداد كبيرة لحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية.

موقع تذكرتي لحجز مباريات كأس أفريقيا

والجدير بالذكر بأن أثناء حضور بعض المشجعين لأحدي مباريات كأس أفريقيا 2019 تم رصد بعض تذاكر غير مرتبطة إلكترونيا ببطاقة المشجع تم شرائها نقديا من الخارج أو عن طريق الهدايا مما وجد المشجع صعوبة لحضور المبارة وذلك للتشديد الأمني بأن تكون تذكرة المباراة مرتبطة إلكترونيا ببطاقة المشجع، لذا تتعهد شركة تذكرتي بمواصلة حجز تذاكر مباريات نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

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قائمة منافذ استلام تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية

وقد قامت شركة تذكرتي بتقديم خالص الشكر والتهاني للجماهير المصرية المشجعة لمباريات كأس أفريقيا لإقبالهم بحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، وقد قات اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية بتحديد منافذ لاستلام التذاكر لذا سنقدم لكم عبر موقعكم كلمة قائمة كاملة بمنافذ استلام تذاكر مباريات كأس أفريقيا.

الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع –  الرحاب – الدقى – وسط البلد- الزمالك -المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرم – المعادى – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس).

الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبى المعادى – نادى منتخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحى السادس بأكتوبر – نادى أصحاب الجياد بسموحة – نادى الشمس).

وقد أشادت شركة تذكرتي بنزاهة الجماهير المصرية التى قامت بألتزام بجميع القواعد الخاصة بتنظيم مباريات كأس أفريقيا ومن ثم قامت الشركة tazkarti بتطبيق نظام أسبقية الحجز لكافة المشجعين.

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عن الكاتب

أماني علي

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