ترتيبب لاعبي التنس أكتوبر 2025 ATP فردي الرجال.. التصنيف العالمي

يشهد جدول ترتيب لاعبي التنس عالميًا منافسة قوية طبقًا للنقاط التي يفوز بها نجوم اللعبة (فردي الرجال(، ويحدد تلك النقاط البطولات التي يحصل عليها كل لاعب، يصدر قائمة التصنيف العالمي للاعبي التنس من رابطة اللاعبين المحترفين العالمية (ATP)، يشهد الشهر الحالي عدد من البطولات القوية وخاصة في الصين.

ترتيب لاعبي التنس atp أكتوبر 2025

النجم الإسباني المتألق كارلوس ألكاراز تصدر جدول ترتيب لاعبي التنس خلال شهر أكتوبر 2025، يليه الإيطالي العنيد يانيك سينر، ثم الألماني فيرتز، ويأتي رابعًا الأمريكي الصاعد بقوة فيرتز، أما ترتيب الصربي ديوكوفيتش حاليًا في المركز الخامس.