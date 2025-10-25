ترتيبب لاعبي التنس أكتوبر 2025 ATP فردي الرجال.. التصنيف العالمي

بواسطة محمود عطا الله
يشهد جدول ترتيب لاعبي التنس عالميًا منافسة قوية طبقًا للنقاط التي يفوز بها نجوم اللعبة (فردي الرجال(، ويحدد تلك النقاط البطولات التي يحصل عليها كل لاعب، يصدر قائمة التصنيف العالمي للاعبي التنس من رابطة اللاعبين المحترفين العالمية (ATP)، يشهد الشهر الحالي عدد من البطولات القوية وخاصة في الصين.

ترتيب لاعبي التنس atp أكتوبر 2025

النجم الإسباني المتألق كارلوس ألكاراز تصدر جدول ترتيب لاعبي التنس خلال شهر أكتوبر 2025، يليه الإيطالي العنيد يانيك سينر، ثم الألماني فيرتز، ويأتي رابعًا الأمريكي الصاعد بقوة فيرتز، أما ترتيب الصربي ديوكوفيتش حاليًا في المركز الخامس.

ترتيب لاعبي التنس 2025 شهر أكتوبر تصنيف ATP
المركز اللاعب الجنسية النقاط
1 ألكاراز إسبانيا 11340
2 سينر إيطاليا 10000
3 زفيريف ألمانيا 5930
4 تايلور فريتز أمريكا 4645
5 ديوكوفيتش صربيا 4580
6 بن شيلتون أمريكا 4100
7 أليكس دي مينور أستراليا 3935
8 لورنزو موسيتي إيطاليا 3685
9 جاك دراببر بريطانيا 3590
10 هولغر رون الدنمارك 3180
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

