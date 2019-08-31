ترتيب ألميريا الان في الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2020/2019

ما هو ترتيب نادي ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية الان 2020/2019 وما هو مركز فريق تركي آل الشيخ بالدوري الإسباني أسئلة كثيرة تشغل تفكير الجميع الان من كل جماهير كرة القدم العربية، حيث أصبح لنادي ألميريا الإسباني قاعدة جماهيرية عربية كبيرة، بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ بشراء هذا النادي الإسباني الأندلسي مطلع هذا الموسم، حيث سيكون الصعود لليجا الإسبانية هدف لرئيس نادي ألميريا الجديد، بعدها المنافسة على الليجا واللاعب في بطولة أوروبا.

ترتيب ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2020/2019 الان

رئيس النادي المستشار تركي آل الشيخ حتى الآن دعم الفريق بعشرة لاعبين سوبر ومدير فني جديد لكي يضع ألميريا على قمة جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، يتكون الدوري الإسباني الدرجة الثانية من 22 نادي، يقام بينهم دوري من دورين، يصعد بنهايته ثلاثة أندية لليجا الإسبانية، يصعد الأول والثاني مباشرة لليجا، بينما الأربعة أندية من الثالث حتى السادس يشاركوا في ملحق التأهل ويصعد منهم بطل الملحق لليجا.

بعد نهاية الجولة الثالثة من الدوري، ترتيب ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2020 في المركز الثالث، وحصد نادي تركي الشيخ 7 نقاط من فوزين وتعادل، وهو الان في المركز الثاني خلف فوينلابرادا الذي يمتلك 9 نقاط، ويأتي ثالثا نادي ريال سرقسطة وله 7 نقاط.