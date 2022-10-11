ترتيب الأهلي في دوري يلو 2023.. تعرف على مركز الملكي في الدرجة الأولى السعودي الآن

بعد فترة تعثر للنادي الأهلي مع بداية أسابيع دوري الدورجة الأولى السعودي 2022-2023 تعاقدت إدارة الفريق مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، نستعرض من خلال هذا التقرير ترتيب النادي الأهلي في جدول دوري يلو السعودي 2023، بداية مشوار موسيماني مع الأهلي شهدت تحقيق فوز صعب على نجران بنتيجة 2-1، تقدم نجران أولا قبل أن يحرز الأهلي هدفين من ركلتي جزاء.

ترتيب الأهلي في دوري يلو 2023 الدرجة الأولى السعودي

بخصوص مركز وترتيب الأهلي في جدول دوري يلو (الدرجة الأولى السعودي) 2023 حاليًا الآن وخلال الجولة السابعة هو المركز الرابع مؤقتًا، لحين نهاية الأسبوع الحالي السابع، رصيد الأهلي من النقاط حاليًا هو 12 نقطة، يسعى الأهلي بقيادة موسيماني إلى تصدر جدول ترتيب دوري يلو، ثم التأهل إلى دوري المحترفين من جديد.