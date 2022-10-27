ترتيب الأهلي في دوري يلو 2023.. تعرف على مركز الملكي في الدرجة الأولى السعودي حاليًا

يبحث النادي الأهلي عن تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي للعودة من جديد إلى دوري الأضواء، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير مركز وترتيب الأهلي في دوري يلو 2023/2022 حاليًا، حيث تُقابل الأهلي منافسة قوية على المراكز المتقدمة، وقد قام الفريق بتغيير في الإدارة الفنية، بتعيين الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا له.

ترتيب الأهلي في دوري يلو السعودي 2022

بخصوص ترتيب النادي الأهلي في جدول دوري يلو السعودي 2023 حاليًا بعد الجولة التاسعة الآن، الفريق يأتي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات، للنادي الأهلي مباراة مؤجلة مع نادي الفيصلي، هذا ويتصدر نادي الفيصلي جدول ترتيب دوري يلو حاليًا برصيد 19 نقطة، ويسير الفيصلي بخطى ثابتة للعودة لدوري المحترفين.

صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو 2023 هو نادي الأخدود برصيد 18 نقطة، يليه نادي الحزم برصيد 17 نقطة، ثم نادي العربي برصيد 16 نقطة في المركز الرابع.