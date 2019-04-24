ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ديربي مانشستر

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة السيتي ومانشستر يونايتد اليوم، انتهت مباراة السيتي واليونايتد بتقدم السيتي بهدفين دون مقابل والتي كان من المُقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن جولات الأسبوع 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد استطاع السيتي أن يعود لصدارة البريميرليج من جديد على حساب ليفربول، بعد فوز غالي للسيتي على نظيره المان يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أصبح السيتي المُتصدر الآن برصيد 89 نقطة بعد أن خاض السيتي منذ انطلاق الدوري 35 مباراة، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن السيتي المُتصدر بعد 35 مباراة، ومن المُنتظر أن يخوض ليفربول مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة القادمة الموافق 26 أبريل أمام نظيره هدرسفيلد تاون في الأسبوع السادس والثلاثون.

الجدير بالذكر أن فوز السيتي قد أشعل المنافسة من جديد على حصد لقب البريميرليج.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

استطاع السيتي أن يخرج من اللقاء بثلاث نقاط غالية، أعادته للصدارة من جديد على حساب الليفر، وذلك بهدفين دون مقابل، حيث انتهي الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني استطاع السيتي أن يحرز أول أهداف اللقاء عن طريق برناردو سيلفا، وبعد 10 دقائق من الهدف الأول، أحرز السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 66 عن طريق يوري ساني، لينتهي ديربي مانشستر بتقدم السيتي بهدفين دون مقابل.

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