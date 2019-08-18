ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الثانية| شامل مواعيد المباريات المُتبقية من الأسبوع الثاني بالتوقيت المصري والسعودي

انطلق الدوري الانجليزي لكرة القدم “البريميرليج” للموسم 2019-2020، وسط توقعات أصبحت شبه مؤكدة أن هذا الموسم سوف يكون أقوى المواسم بالبطولة الإنجليزية على الإطلاق بل أقوى المواسم في الدوريات الأوروبية والعالمية، ولهذا التصور مبررات عدة، فبالإضافة أننا نتحدث عن بطولة الدوري الإنجليزي الأقوى بلا جدال، فإن هذا الموسم للدوري الإنجليزي والذي يضم بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول وبطل الدوري الأوروبي تشيلسي، فضلاً عن صفقات أسطورية قامت بيها العديد من الأندية الإنجليزية شهدت معها عودة فرق كبرى لمستواها المعهود وفي مقدمتها مانشيستر يونايتد، كل هذا جعلنا أمام عنوان عريض أن “البريميرليج” موسم 2019-2020 مُختلف كلياً.

ما هو ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-2020

وقبل يوم من انتهاء كافة مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي، من المهم أن نتعرف على ترتيب بطولة الدوري الانجليزي قبل نهاية تلك الجولة، بعد عدد من اللقاءات القوية جداً، والتي لم تخلوا من الإثارة والمتعة بل والمفاجئات وربما كانت أكثر النتائج المثيرة بالجولة الأولي وما تم لعبه من لقاءات بالجولة الثانية فوز مانشستر يونايتد العائد بقوة لتاريخه العريق على تشيلسي بنتيجة ثقيلة للغاية على البلوز بأربعة أهداف دون رد.

وعن نتائج فريق ليفربول أهم فريق الدوري الإنجليزي لدى المتابع العربي والأكثر مشاهدة نظراً لتألق النجم العربي والمصري “محمد صلاح” ضمن صفوفه فلقد استطاع الريدز من أن يحقق فوزين متتابعين الأول ضد نورويتش بنتيجة 4 أهداف لهدف، والثانية بفوز على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين لهدف.

وبتلك النتائج حتى الآن يتصدر ليفربول جدول المسابقة برصدي 6 نقاط وستة أهداف وعليه هدفين، ويأتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف أرسنال، وبالمركز الثالث مان سيتي بعد أن أوقفه توتنهام بتعادل ايجابي بهدفين لكل فريق ليصبح رصيد السيتي 4 نقاط بالمركز الثالث، ومن المركز الرابع حتى السابع تتساوى فرق برايتون – توتنهام – بورنموث – إيفرتون – مع مان سيتي بالنقاط بينما يقع مان يونايتد بالمركز الثامن بثلاث نقاط ومباراة واحدة ولا يزال له بالجولة الثانية مباراة ضد وولفهامبتون قد تُغير من أوضاع ترتيب جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع ختام الجولة الثانية.

مواعيد المباريات المتبقية من الجولة الثانية

يتبقى من مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم ثلاث مباريات، اثنتان منهم سيتم لعبهما اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019، وتبدأ بمباراة شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس الثالثة مساء القاهرة والساعة الرابعة مساء السعودية، ثم مباراة القمة المنتظرة بين تشيلسي وليستر سيتي ويتطلع البلوز للفوز حيث هُزم من مان يونايتد كما ذكرنا بالمباراة الأولي بنتيجة 4 أهداف بلا رد، ويأتي اللقاء في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

وبذلك تُختتم مباريات اليوم 18-8-2019 بالدوري الإنجليزي، ثم تأتي المباراة الختامية للجولة الثانية بالدوري الانجليزي بلقاء يجمع كل من مان يونايتد ضد وولفرهامبتون وفوز المان قد يمكنه من تصيد قمة ترتيب جدول البريميرليج، وتأتي المباراة الساعة 9 مساء القاهرة والعاشرة مساء السعودية وذلك يوم الاثنين 19 أغسطس 2019.