ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النصر أمام الاتحاد | الهلال يتصدر من جديد

أضاع نادي الاتحاد الفرصة على النصر السعودي بعد أن تغلب علية بالفوز 3/2 ليطيح بآمال النصر في الحصول على لقلب الدوري السعودي الذي كان قريب جدا من النصر .

ترتيب الدوري السعودي الأن

أصبح الهلال في الصدارة برصيد 63 نقطة ويبقى النصر في المركز الثاني برصيد 61 نقطة وذلك قبل ثلاث جولات فقط من نهاية الدوري السعودي الذي كان أقرب لنادي النصر بعد أن تصدر الأسبوع الماضي فقط بعد الفوز على الهلال المنافس المباشر .

ابتعد نادي الاتحاد بهذا الفوز عن مراكز الهبوط حيث كان مهددا بالهبوط في حالة الخسارة أو التعادل فيعاني نادي الاتحاد هذا الموسم ولكن الفوز على المتصدر يعطيه الدفعة المعنوية الكبيرة للبقاء في الدوري السعودي للموسم المقبل .

احصائيات اللقاء

تشكيلة الفريقين

استحوذ النصر وصنع الكثير من الفرص ولكن الاتحاد كان أكثر شراسة واستثمر الفرص التي سنحت له فكان الدافع للهروب من الهبوط أكبر من الدافع بالحصول على لقب الدوري من جانب نادي النصر الذي أعطي هدية غالية الثمن لنادي الهلال الذي لم يفرط بها بكل تأكيد .

بكل تأكيد سيحسم لقب الدوري السعودي في الاسبوع الأخير من الدوري السعودي وبالنسبة للهبوط فأن نادي أحد هو أول الهابطين للقسم الثاني رسميا

← آخر خبر: