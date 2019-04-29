ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الهلال من التعاون .. النصر في الصدارة قبل جولتين من النهاية

الهلال السعودي يفرط في صدارة الدوري قبل نهايته بجولتين فقط ويتصدر نادي النصر الذي قبل هدية التعاون والتي تعطي الأفضلية للنصر في اللقاءات القادمة والفرحة كبيرة لدى جماهير النصر التي كانت تنتظر سقوط الزعيم الهلالي .

الهلال ضد التعاون

استطاع نادي التعاون أن يفوز علي المتصدر نادي الهلال ويبقي به في المركز الثاني ويعطي الصدارة لنادي النصر قبل جولتين من نهاية الدوري السعودي ويتوقف رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني مبتعدا عن النصر المتصدر ب 64 نقطة في المركز الأول ويتبقى مباراتين لكل فريق .

ترتيب الدوري السعودي

اليكم ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 28

احصائيات المباراة

نتيجة مباراة الهلال والتعاون

فاز فريق التعاون على نادي الهلال بنتيجة 0/2 احرز الأهداف لياندر تاوامبا في الدقيقة 65 وهيلدون راموس في الدقيقة 69 ليصبح التعاون في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ويبقي الهلال في المركز الثاني برصيد 63 نقطة ليستمر مسلسل سقوط الهلال حيث أن الجراح لم تلتئم بعد خسارة الهلال السعودي كأس زايد للأندية العربية من النجم الساحلي التونسي في الإمارات والتي أغضبت جماهير الزعيم لينهي التعاون على الآمال قبل انتهاء الدوري بجولتين ليتصدر النصر الذي كان ينتظر سقوط الهلال فلن يفرط في الفرصة بسهولة ولن تنتهي الأمور على ذلك ولن ينتهي الدوري السعودي الا في آخر جولة وتكون المتعة الكروية حاضرة في المباريات الأخيرة وتكون صعبة على جماهير الهلال.

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